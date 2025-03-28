Путин и Эрдоган обсудили возобновление зерновой сделки

Эрдоган в телефонной беседе с Путиным поддержал диалог России и США и заявил о готовности содействовать продвижению «черноморской инициативы». Кремль настаивает, что соглашение начнет действовать только после отмены ряда санкций

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ZUMA / ТАСС)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону результаты российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил Кремль. Турецкий лидер заявил о готовности Анкары содействовать продвижению «черноморской инициативы».

«Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях», — говорится в сообщении.

Одной из тем переговоров двух президентов стала договоренность о 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетики России и Украины. Путин отметил, что, несмотря на соглашение, Киев не прекращает «провокационные попытки» атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, добавили в Кремле.

Также стороны обсудили возобновление «черноморской инициативы», безопасное судоходство в Черном море и устранение препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Соглашение, известное также как зерновая сделка, было заключено в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. В июле 2023 года Москва объявила о выходе из зерновой сделки, заявив о несоблюдении ее условий.

«Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению «черноморской сделки», — сообщил Кремль.

Переговоры в Эр-Рияде продолжались три дня, с 23 по 25 марта. Представители США поочередно встречались с украинской и российской делегациями и закончили переговорами с Украиной 25 марта.

По итогам переговоров Белый дом сообщил, что Вашингтон договорился с Москвой и Киевом обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. В Кремле подтвердили договоренности, но уточнили, что для реализации «черноморской инициативы» должны быть сняты ограничения с Россельхозбанка и ряд других санкций.