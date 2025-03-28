Зеленский рассказал, в каком случае потеряет доверие к Трампу

Если Россия нарушит договоренности, а США не примут ответных мер и станут обсуждать ослабление санкций, вопрос будет «не о доверии, а совсем о другом: что с этим делать дальше», заявил Зеленский. Москва считает санкции незаконными

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Доверие к США и президенту страны Дональду Трампу будет зависеть от того, как Вашингтон отреагирует на возможные нарушения договоренностей со стороны России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи лидеров стран «Коалиции желающих», посвященной поддержке Киева

«Если русские нарушают любые договоренности и Америка действенно отвечает на это, то все мы доверяем Америке и доверяем президенту», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»). Если же в случае нарушений реакции нет, а напротив, обсуждается ослабление санкций, «то здесь вопрос не о доверии, здесь вопрос совсем о другом: что с этим всем делать дальше?», заявил Зеленский.

Незадолго до этого, на саммите «Коалиции», украинский лидер заявил, что снятие санкций с России сейчас «стало бы катастрофой для дипломатии». По его мнению, ограничительные меры — «один из немногих реальных инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам» (цитата по сайту президента Украины). Тогда же Зеленский заявил, что считает нереалистичными условия России для прекращения огня в Черном море.

Кремль сообщал, что по итогам переговоров в Эр-Рияде 24 марта Россия и США достигли договоренности насчет реализации «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства, после отмены ряда санкций, в том числе против Россельхозбанка и «иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями». Речь не только о санкциях США, но и ЕС, уточнили в Госдепе. В Белом доме со своей стороны заявили, что США договорились с представителями России и Украины исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

На саммите «Коалиции желающих» все страны-участницы согласились, что время для отмены санкций против России, «какими бы они ни были», еще не пришло, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам исполняющего обязанности канцлера Германии Олафа Шольца, «нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир». Британский премьер Кир Стармер назвал эту позицию одним из главных итогов встречи. Москва считает санкции Запада незаконными.