Полянский обвинил Запад в срыве заседания Совбеза ООН по Югославии

Россия уже второй раз запрашивает заседание в Совбезе ООН по Югославии и второй раз не набирает достаточно голосов для его проведения. Полянский обвинил западные страны в срыве заседания, отметив, что в СБ они «перепредставлены»

Дмитрий Полянский (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Совет Безопасности (СБ) ООН из-за позиции западных стран во второй раз за неделю не смог провести запрошенное Россией заседание, посвященное 25-летию агрессии НАТО против Югославии, передает корреспондент ТАСС.

При голосовании по повестке дня заседания за проведение встречи по бомбардировке НАТО высказались шесть стран, включая Алжир, Китай, Россию и Сьерра-Леоне, воздержались девять, включая США, Францию и Британию. Таким образом, российская повестка не получила необходимого уровня поддержки и была отклонена.

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что итоги голосования доказывают «перепредставленность» западных стран в этом Совбезе ООН. «Сегодняшнее голосование подтвердило тезис, который мы продвигаем в контексте реформы Совета Безопасности, о явной перепредставленности западных стран в совете. Мне кажется, лучшей иллюстрации, чем то, что сегодня произошло, просто сложно себе представить», — сказал он.

НАТО 24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН начало против Югославии военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force). Операция велась по 10 июня 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО ежедневно бомбила сербские города. В НАТО причиной операции назвали отказ правительства Югославии от попыток мирного урегулирования конфликта, что не давало возможности остановить этнические чистки и военные преступления. По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали около 2 тыс. человек, но точное число погибших неизвестно. Российские официальные лица неоднократно осуждали операцию НАТО в Югославии. Ущерб от бомбардировок НАТО в Сербии оценивали в $500 млрд. Российские власти неоднократно заявляли об осуждении операции в Югославии.

Россия запросила созыв заседания Совета Безопасности ООН по 25-летию «агрессии НАТО против Югославии» 18 марта. Полянский еще тогда отмечал, что запрос «встретил яростную реакцию со стороны западников», но Япония, которая председательствует в СБ, все же назначила заседание на 22:00 мск 25 марта.

Однако в итоге СБ не провел заседание из-за «дипломатической агрессии» Франции, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, Франция и другие члены ООН «прибегают к процедурным маневрам», чтобы не допустить созыва Совбеза «по вопросу чрезвычайной важности». Проведение заседания отклонили из-за отсутствия девяти необходимых голосов в поддержку: за повестку выступили Алжир, Китай и Россия, еще 11 стран воздержались, голосов против не было. Москва вновь запросила заседание по Югославии 26 марта.