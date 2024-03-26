Небензя обвинил Францию в срыве заседания Совбеза ООН по Югославии

Совет безопасности ООН не провел запрошенное Москвой заседание по операции НАТО в Югославии из-за «дипломатической агрессии» Франции, заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, Париж проявил «дипломатическую агрессию» в отношении «свободы слова, свободы выражения в высшем органе ООН». Франция и другие члены ООН «прибегают к процедурным маневрам», чтобы не допустить созыва Совбеза «о вопросу чрезвычайной важности», считает Небензя.

Россия запросила заседание в 25-летие событий. Алжир, Китай, Россия выступили за, еще 11 стран воздержались. Голосов против не было, но повестку отклонили из-за отсутствия девяти необходимых голосов в поддержку.

НАТО начало военную операцию «Союзная сила» против Югославии 24 марта 1999 года. Бомбардировки городов проводили без санкции Совета Безопасности ООН на протяжении 78 дней.

Причиной операции стали, по заявлению западных стран, этнические чистки в косовской автономии во время войны, которые проводили югославские власти. По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали около 2 тыс. человек, но точное число погибших неизвестно.

Российские власти неоднократно заявляли об осуждении операции в Югославии.