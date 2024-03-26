Россия вновь запросила заседание Совбеза ООН по Югославии
Россия запросила созыв заседания Совета Безопасности ООН по операции НАТО в Югославии, ждет ответа от председателя Совбеза. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Россия официальным письмом запросила у японского председательства созыв в ближайшее время заседания Совета Безопасности ООН по 25-летию агрессии НАТО против Югославии <...>, ожидаем от японского председательства официальный ответ», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Представительство России при ООН 18 марта запросило на 25 марта заседание в связи с 25-летием начала операции НАТО в Югославии. Полянский написал в своем телеграм-канале, что запрос «встретил яростную реакцию со стороны западников», но Япония, которая председательствует в СБ, все же назначила заседание на 22:00 мск 25 марта.
Однако в итоге СБ не провел заседание из-за «дипломатической агрессии» Франции, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, Франция и другие члены ООН «прибегают к процедурным маневрам», чтобы не допустить созыва Совбеза «по вопросу чрезвычайной важности». Проведение заседание отклонили из-за отсутствия девяти необходимых голосов в поддержку: за повестку выступили Алжир, Китай и Россия, еще 11 стран воздержались, голосов против не было.
НАТО 24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН начало против Югославии военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force). Операция велась по 10 июня 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО ежедневно бомбила сербские города. В НАТО причиной операции назвали отказ правительства Югославии от попыток мирного урегулирования конфликта, что не давало возможности остановить этнические чистки и военные преступления.
По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали около 2 тыс. человек, но точное число погибших неизвестно. Российские официальные лица неоднократно осуждали операцию НАТО в Югославии.
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