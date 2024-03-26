Россия вновь запросила заседание Совбеза ООН по Югославии

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Россия запросила созыв заседания Совета Безопасности ООН по операции НАТО в Югославии, ждет ответа от председателя Совбеза. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия официальным письмом запросила у японского председательства созыв в ближайшее время заседания Совета Безопасности ООН по 25-летию агрессии НАТО против Югославии <...>, ожидаем от японского председательства официальный ответ», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Представительство России при ООН 18 марта запросило на 25 марта заседание в связи с 25-летием начала операции НАТО в Югославии. Полянский написал в своем телеграм-канале, что запрос «встретил яростную реакцию со стороны западников», но Япония, которая председательствует в СБ, все же назначила заседание на 22:00 мск 25 марта.

Однако в итоге СБ не провел заседание из-за «дипломатической агрессии» Франции, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, Франция и другие члены ООН «прибегают к процедурным маневрам», чтобы не допустить созыва Совбеза «по вопросу чрезвычайной важности». Проведение заседание отклонили из-за отсутствия девяти необходимых голосов в поддержку: за повестку выступили Алжир, Китай и Россия, еще 11 стран воздержались, голосов против не было.