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В Сербии оценили ущерб от бомбардировок НАТО в €500 млрд

Глава Минздрава Сербии потребовала от НАТО €500 млрд за бомбардировки Югославии
В НАТО должны компенсировать Сербии ущерб от бомбардировок Югославии в €500 млрд, считает глава Минздрава республики. Ранее экс-министр иностранных дел Югославии оценил прямой ущерб в $100 млрд
Фото: Yugoslav Army / RL / Getty Images
Фото: Yugoslav Army / RL / Getty Images

В НАТО должны компенсировать Сербии €500 млрд ($542,3 млрд) за бомбардировки Югославии в 1999 году, заявила в интервью «Известиям» министр здравоохранения республики Даница Груичич.

По мнению главы Минздрава, из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном в Сербии число пациентов с онкозаболеваниями выросло с 19 тыс. в 1999 году до 40 тыс. в 2021-м. В частности, в первые десять лет после бомбардировок онкология стала причиной смерти 10–18 тыс. человек, добавила Груичич. Она также отметила, что количество локальных экологических катастроф после событий в Югославии превысило 150.

В два-три раза возросло количество случаев бесплодия у мужчин, участились аутоиммунные заболевания, у новорожденных детей наблюдаются генетические и ментальные аномалии, а многие молодые пары не могут нормальным способом завести детей, заявила Груичич. «Возможно, есть что-нибудь, чего мы еще не знаем», — добавила она.

«Они нас настолько уничтожили тогда, что пусть дадут нам эту сумму безвозмездно, и может быть, мы подумаем, стать ли нам друзьями», — сказала министр.

Ранее бывший глава МИД Югославии Живадин Йованович в интервью «РИА Новости» оценил прямой ущерб от бомбардировок НАТО в $100 млрд.

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24 марта 1999 года НАТО без санкции Совбеза ООН начало военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force) против Югославии. Ее причиной был назван отказ югославского правительства от мирного урегулирования конфликта, что не позволяло остановить военные преступления и этнические чистки. Бомбардировки сербских городов длились 78 дней, до 10 июня 1999 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в 2018-м называл целями операции защиту гражданского населения и свержение действующего тогда президента Югославии Слободана Милошевича.

По данным властей Сербии, жертвами бомбежек стали порядка 2 тыс. человек, однако точное число погибших не известно. Российская сторона неоднократно осуждала операцию НАТО в Югославии.

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Юлия Овчинникова
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