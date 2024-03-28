Насколько Варшава и Киев приблизились к разрешению пограничного кризиса

В Варшаве прошли польско-украинские межправительственные консультации. Главной их темой стали разногласия насчет поставок украинского продовольствия на рынки Европы. О чем удалось договориться — в материале РБК

Денис Шмыгаль и Дональд Туск (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

28 марта в Варшаве прошли польско-украинские межправительственные консультации под сопредседательством двух премьеров — Дональда Туска и Дениса Шмыгаля. Хотя Варшава безоговорочно поддерживает Украину в конфликте с Россией, отношения двух стран дали трещину из-за проблем на рынке продовольствия. Туск по итогам переговоров сообщил, что сторонам удалось приблизиться к соглашению. Однако в итоговой декларации Польша и Украина изложили лишь общие подходы к нему.

После начала российской военной операции на Украине ЕС для поддержки украинских производителей сельхозпродукции отменил пошлины и квоты на украинский экспорт. Также вступило в силу соглашение об упрощении грузовых перевозок между ЕС и Украиной. Это вызвало протесты фермеров пограничных с Украиной европейских стран, зерно которых не в силах конкурировать с более дешевой украинской сельхозпродукцией. В результате Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки. Киев в ответ пообещал направить жалобу во Всемирную торговую организацию. Несмотря на попытки Брюсселя снять остроту проблемы с помощью разного рода дотаций и налоговых льгот, протесты фермеров периодически возобновляются по всей Европе. Аграрии и перевозчики блокируют движение на границе с Украиной и требуют от национальных правительств и ЕС новых мер поддержки. 20 марта ЕС в очередной раз продлил приостановку пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год (до июня 2025 года).

Протесты фермеров и перевозчиков на польско-украинской границе активизировались в начале 2024 года. В конце февраля Туск даже не исключил полного закрытия границы с Украиной: по его словам, соглашение о свободной торговле с ней слишком дорого обходится Польше, которая является «самым проукраинским государством».

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если вопрос о разблокировке границы не будет решен до 28 марта, Киев может принять ответные меры. Туск выразил уверенность, что компромисс удастся найти.

Взгляды Польши и Украины на решение проблемы

Министры сельского хозяйства двух стран встретились накануне межправительственных переговоров — 27 марта. На встрече также присутствовали представители ассоциаций производителей сельхозпродукции. Ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пояснил изданию Wnp, что экономические проблемы необходимо отделить от гуманитарной и военной поддержки Украины, поскольку ущерб от открытия рынка будут оплачивать польские фермеры. «ЕС должен ввести определенные правила, которые бы помогли использовать огромный производственный потенциал Украины в сельском хозяйстве, направить экспорт в те регионы, где в этом продовольствии нуждаются», — считает Секерский.

27 марта он сообщил, что переговоры идут сложно, поскольку Украина хочет сохранить прежние льготы при торговле с ЕС.

В этот же день в Брюсселе встретились постпреды стран Евросоюза, чтобы обсудить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной. Это была уже третья попытка найти компромисс — в Евросоюзе по этому вопросу наметился раскол. К призывам Польши внести изменения в режим беспошлинной торговли с Украиной присоединилась Франция, в то время как другие члены ЕС, ссылаясь на оценки Еврокомиссии, отмечали, что это обойдется Киеву в €1,2 млрд.

Париж и Варшава настаивали на расширении списка продовольствия, запрещенного к экспорту из Украины, включении в него пшеницы, а также на использовании при расчете квот на украинский импорт периода до 2021 года как базы. Это довольно чувствительная для Киева идея, поскольку до начала российской военной операции украинский импорт в ЕС находился на более низком уровне. Массовый экспорт украинского зерна в Евросоюз начался после того, как Украина потеряла возможность поставлять его на свои традиционные рынки морем.

В результате непростых переговоров постпреды договорились о компромиссном предложении — отмена таможенных тарифов в торговле с Украиной сохраняется на год, но при нескольких условиях. Как пояснил Reuters источник из числа европейских дипломатов, речь идет о том, чтобы допустить возможность экстренного прекращения бестарифной поставки украинских кур, яиц, сахара, овса, кукурузы, всех видов крупы и меда, если объем их импорта в страны ЕС превысит средний показатель за второе полугодие 2021 года. В то же время постпреды ЕС не стали распространять это правило на пшеницу, как требовали Франция, Польша и Венгрия.

Утром 28 марта глава канцелярии польского премьера Ян Грабец отметил, что ожидать какого-либо прорыва после межправительственных консультаций с Украиной или конкретного соглашения по сельскохозяйственным вопросам не стоит. «Мы все еще ведем диалог, и обе стороны, по крайней мере сегодня, не полностью удовлетворены», — сообщил Грабец информационному агентству PAP.

На итоговой пресс-конференции Туск отметил, что они со Шмыгалем обсудили недавно принятые ЕС решения в области торговли с Украиной, которые отвечают интересам Польши. «Это, вероятно, не вызывает восхищение у украинской стороны, но мы ищем методы, которые не будут болезненными ни для кого», — отметил премьер. По словам Туска, как только Киев и Варшава определят количество продукции, которая может поступать с Украины в Польшу, они приблизятся к решению проблемы. «Мы близки к соглашению», — отметил Туск.

Шмыгаль заявил, что переговоры были чрезвычайно конструктивными. «Сегодня я могу сказать, что у нас определенно наметился прогресс в снятии блокады», — резюмировал он.

Госпогранслужба Украины сообщила 28 марта, что польские перевозчики приостановили блокаду на КПП «Угринов-Долгобичув» до 2 апреля.

«Это был сложный, но откровенный разговор между министерствами и ассоциациями. Важно, что предварительно уже обсудили варианты решения, которые вскоре будут объявлены. В то же время вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени», — заявил 28 марта министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак отметил, что его украинский коллега Александр Кубраков выразил желание найти компромисс. «Это очень важное заявление. Я надеюсь на дальнейшее конструктивное отношение украинской стороны к переговорам с Еврокомиссией», — добавил министр.

О чем Варшава и Киев договорились в оборонной области

Перед встречей в Варшаве Шмыгаль заявил в соцсети X, что они «обсудят оружие для Украины, ситуацию на границе, развитие торговли и инфраструктуру», добавив, что он рассчитывает на «разработку эффективных решений».

После переговоров Шмыгаль сообщил о планах двух стран создать совместные предприятия по производству оружия. «Нам нужно больше оружия, и мы работаем над этим», — пояснил он. Кроме того, он поблагодарил Польшу за активное участие в анонсированной ранее совместно с Германией танковой коалиции в рамках формата «Рамштайн». Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом заявил, что работа танковой коалиции будет активирована в конце марта. Варшава и Берлин также планируют к июлю сформировать силы быстрого реагирования Евросоюза. Речь идет о подразделениях, состоящих из 2500 польских и 2500 немецких солдат.)

Варшава пообещала удвоить свой вклад в чешскую инициативу по закупке снарядов для Киева. Об этом глава МИД республики Радослав Сикорский заявил во время визита в Ригу 27 марта. Согласно последним сообщениям чешского Министерства иностранных дел, Киев потенциально может рассчитывать на 1,5 млн снарядов вместо обещанных ранее 800 тыс.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки вооружений Украине, поясняя, что они лишь затягивают боевые действия и увеличивают число жертв конфликта.

На польско-украинских межправительственных консультациях был затронут вопрос интеграции Украины в ЕС и НАТО. Украинский премьер после встречи отметил, что Варшава будет работать с Киевом над тем, чтобы первая международная конференция ЕС и Украины состоялась в первой половине этого года.

Решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС лидеры стран объединения согласовали на саммите 14–15 декабря 2023 года. Однако в конце февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что не ожидает создания необходимой базы для переговоров о вступлении Украины в ЕС до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне. Politico отметило, что многие страны — члены ЕС не хотят затрагивать тему расширения союза до этих выборов. Тем не менее Еврокомиссия недавно представила предложения об упрощении процедуры вступления в ЕС.

На переговорах 28 марта стороны обсудили также перспективы восстановления Украины после военных действий. «Мы ожидаем, что Польша будет представлена на высоком уровне на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в июне в Берлине», — сказал глава украинского правительства.

Согласно совместной оценке Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и правительства Украины, в течение следующего десятилетия на реконструкцию и восстановление украинской экономики потребуется €452,8 млрд.