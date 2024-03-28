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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Хинштейн предложил обязать ЧОПы обеспечивать вооруженную охрану объектов

Депутат Хинштейн предложил обязать ЧОПы обеспечивать вооруженную охрану объектов
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
При этом депутат исключил монополизацию охраны ТЦ Росгвардией. После теракта в «Крокус Сити Холле» он заявлял, что сотрудники ЧОПа, охранявшие здание, несли службу без спецсредств, их оружие находилось в соседнем здании
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил обязать частные охранные организации (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. Об этом он написал в телеграм-канале.

Депутат счел безосновательными разговоры о планах Росгвардии монополизировать охрану торговых центров силами ее ФГУП «Охрана». По его словам, для обеспечения охраны ТЦ во всех регионах понадобится «не менее 200 тыс. «штыков», что в два с половиной раза превышает численность самого охранного предприятия Росгвардии (80 тыс.), а переподготовка и вооружение потребуют «титанических усилий», тем более на фоне военных действий на Украине.

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«Другой вопрос, что контроль за безопасностью ТЦ и других объектов массового пребывания со стороны частных охранных структур — следует, несомненно, усиливать, в том числе ужесточая госконтроль и регулируя охранное законодательство (например, возложив на ЧОО прямую обязанность обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности)», — считает Хинштейн.

Он также сообщил, что депутаты завершают подготовку ко второму чтению новой редакции законопроекта «О частной охранной деятельности». «Обязательно учтем и «работу над ошибками» после «Крокуса», внеся в законопроект соответствующие поправки», — заключил парламентарий.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Хинштейн заявлял, что сотрудники ООО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшие здание, несли службу без спецсредств, их оружие находилось в соседнем здании. По его словам, у них было «несколько десятков единиц боевого служебного оружия», в том числе пистолеты «ИЖ-71» и самозарядные ружья «Сайга-20КВ». «Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств», — говорил депутат. Он также сообщал, что в соседнем здании, где у ЧОПа хранилось оружие, базируется группа быстрого реагирования. Она, по словам Хинштейна, на место теракта не выезжала.

Парламентарий пояснял, что частные охранные организации по закону не могут иметь вооруженные посты в местах массового скопления людей и могут лишь располагать служебным оружием.

«РИА Новости», «Известия» и Baza писали, что Генпрокуратура не выявила нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

Экс-вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в разговоре с телеканалом РБК рассказал, что охранники помогали людям эвакуироваться, «выносили и раненых, и убитых». «Моя личная оценка — самая высокая. Никто не покинул территорию, подключились охранники из соседних зданий. У них руки были в крови, они пытались сделать все, что они могли. Но противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно», — отметил Агаларов.

22 марта в «Крокусе» террористы открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили лишь вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли 143 человека, десятки пострадавших остаются в больницах. ФСБ сообщила о задержании 11 человек после теракта, восемь из них арестованы.

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Теги
Елена Чернышова
Александр Хинштейн Крокус Сити Холл теракт ЧОПы
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