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Военная операция на Украине ,  
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В ООН сообщили о пытках российских военнопленных на Украине

ООН: российские военнопленные подвергались пыткам на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Управление комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором рассказало о пытках российских военнопленных в ходе транспортации в места интернирования, в том числе с использованием деревянных палок и электроприборов

Российские военнопленные сообщили о пытках на Украине, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКЧП) за период с декабря 2023 года по февраль 2024-го.

Сотрудники управления опросили 44 российских военнопленных, которые находятся в «местах интернирования» в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях (последняя по итогам референдума осенью 2022 года вошла в состав России, но часть региона остается под контролем Киева).

«Хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, применявшихся в этих учреждениях, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — сказано в докладе.

В частности, восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах частных зданий, скорее всего, в Харьковской области, от нескольких дней до полутора месяцев. Тринадцать военнопленных утверждают, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Кроме того, украинская сторона использовала инсценировку казней, а в двух случаях российским военнопленным угрожали сексуальным насилием.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Управление отмечает, что украинские власти недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и военнопленных. В частности, его сотрудники зафиксировали казни как минимум 25 российских военнопленных в 2022-2023 годах. Несмотря на то что киевские власти завели как минимум пять уголовных дел по нарушениям против 22 человек, прогресса в расследовании нет, заключили в ООН.

В то же время УВКЧП «признает усилия» украинского правительства обеспечить условия содержания в плену в соответствии с международным правом, например, введение трехминутных звонков семьям, принятие решения о создании смешанных медкомиссий для обследования раненых российских военнопленных, а также планы по расширению возможностей трудоустройства для военнопленных.

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Также мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека опубликовала информацию, полученную в ходе бесед с 60 недавно освобожденными украинскими военнопленными.

«Почти каждый из опрошенных нами украинских военнопленных рассказывал о том, что российские военнослужащие или должностные лица пытали его во время плена», — указано в сообщении мониторинговой миссии ООН.

Ведомство также сообщило, что не смогло установить обстоятельства крушения самолета Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту. Организация пояснила, что расследование инцидента привычными для ООН способами невозможно в связи с отсутствием доступа.

«Инцидент и масштабы человеческих жертв подчеркивают необходимость тщательного, беспристрастного и транспарентного расследования», — говорится в докладе. Управление ООН призвало незамедлительно передать украинским властям всю информацию о находившихся на борту самолета.

Россия и Украина с начала военной операции неоднократно обменивались пленными. 24 января в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный Ил-76, перевозивший украинских военнопленных. По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных бойцов ВСУ. Все находившиеся на борту погибли.

Президент России Владимир Путин говорил, что самолет был сбит ракетой американского комплекса ПВО Patriot (их США поставляли Украине в рамках военной помощи, которую Москва осуждает). Он не исключил, что Ил-76 могли сбить случайно, но отметил, что это все равно преступление по неосторожности. Путин поручил до 1 июля обнародовать доклад о расследовании этого происшествия.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
военнопленные ООН комиссия по правам человека
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