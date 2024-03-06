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Военная операция на Украине ,  
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В Ростове украинца осудили за покушение на убийство военнопленного

В Ростове украинца осудили за покушение на убийство военнопленного
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к 20 годам тюрьмы за покушение на убийство военнопленного из ДНР. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

Дмитрия Евгана также признали виновным по статьям о насильственном захвате власти, применении запрещенных методов ведения войны и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.

«Суд приговорил фигуранта к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых пять лет в тюрьме, остальных — в исправительной колонии строгого режима.» — говорится в сообщении суда.

Контракт с ВСУ Евган подписал в 2017 году, он участвовал в боях на территории ДНР. В марте 2022 года на заводе «Азовмаш» в Мариуполе Евган несколько раз ранил военнопленного, который служил в войсках Донецкой республики, штык-ножом. Военный выжил благодаря врачам, вовремя оказавшим медицинскую помощь.

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После начала военной операции в России периодически выносят приговоры украинцам, подозреваемым в терроризме и шпионаже. К 11 с половиной годам строгого режима Ростовский областной суд приговорил гражданина Украина в конце февраля. По версии ФСБ, мужчина пытался приобрести в России клистроны, которые используют для сборки зенитно-ракетных комплексов С-300.

В феврале в Ленинградской области задержали украинского гражданина, которого подозревают в попытке взорвать ТЭЦ. Сотрудники ФСБ обнаружили у мужчины пять самодельных бомб.

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В августе 2023 года в Москве гражданина Украины осудили за попытку передать ВСУ блоки от истребителя Су-27. За контрабанду военной техники украинец получил три года колонии общего режима.

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