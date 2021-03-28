В Госдепартаменте назвали ответные санкции Китая безосновательными

США осуждают санкции, введенные Китаем в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания», — говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что попытки Китая «запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод» только еще больше привлекают внимание международного сообщества к «геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне».

В понедельник, 22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. В качестве причины они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе КНР. Меры предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, Соединенные Штаты, Британию и Канаду.