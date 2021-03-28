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Политика ,  
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В Госдепартаменте назвали ответные санкции Китая безосновательными

США осуждают санкции, введенные Китаем в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания», — говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что попытки Китая «запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод» только еще больше привлекают внимание международного сообщества к «геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне».

Премьер Канады увидел в санкциях Китая «атаку на свободу»
Политика

В понедельник, 22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. В качестве причины они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе КНР. Меры предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, Соединенные Штаты, Британию и Канаду.

После этого Китай ввел ответные санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании, десяти граждан ЕС, четырех европейских компаний, депутата канадского парламента, а также подкомитета по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады. Под санкции попали также два гражданина США — председатель комиссии страны по международной религиозной свободе Гейл Манчин и вице-председатель комиссии Тони Перкинс.

Госдепартамент Энтони Блинкен США Китай санкции
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