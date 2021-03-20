Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции

Власти Китая осудили санкции США против страны, введенные из-за протестов в Ганконге, и призывают американские власти снять их. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV).

«Действия США, предпринятые в ответ на решение Всекитайского собрания народных представителей (ВНК) улучшить избирательную систему Специального административного района Гонконг, представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и являются «чрезмерными и подлыми», — передает CCTV слова представителя ВНК.

Ранее состоялись переговоры между китайскими и американскими дипломатами в Анкоридже (штат Аляска). На них министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что вводить санкции в канун двусторонней встречи — «это не то, как принято встречать гостей».

В свою очередь глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе встречи заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на Соединенные Штаты «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность».