The Times узнала о подготовке британскими министрами заговора против Мэй

По меньшей мере 11 глав ведомств хотят, чтобы премьер ушла со своего поста и процесс Brexit завершил ее преемник, выяснила газета Sunday Times. В случае, если Мэй на это не согласится, «заговорщики» пригрозят ей массовой отставкой

Тереза Мэй (Фото: Frank Augstein / AP)

Кабинет британского премьер-министра ​готовит против Терезы Мэй полномасштабный заговор с целью отстранения ее от власти.​ После этого главы ведомств рассчитывают, что процесс Brexit завершит временный преемник политика. Об этом со ссылкой на высокопоставленных министров Британии, не называя их имен, сообщает газета The Sunday Times. За несколько часов до этого об этом же в своем Twitter рассказал автор материала Тим Шипман, на него ссылаются, в том числе Reuters и Bloomberg.

О том, что Мэй должна анонсировать свою отставку, предупредив, что она стала «токсичной» и «эксцентричной» фигурой, чьи суждения «стали разваливаться», главы ведомств, согласно статье Times, договорились во время серии телефонных разговоров. Всего в тексте приводятся слова 11 министров, которые подтвердили газете: они хотят, чтобы Мэй подала в отставку и освободила свое место для кого-нибудь другого.

Выступить против нынешнего премьера «заговорщики», как указывает The Sunday Times, планируют в понедельник, 25 марта, на заседании кабинета министров. В случае, если Мэй не согласится покинуть свой пост, главы ведомств пригрозят ей массовой отставкой, говорится в материале.​

В качестве возможных преемников Мэй Sunday Times называет министра иностранных дел Британии Джереми Ханта, одного из основных сторонников Brexit, министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкла Гоува и канцлера герцогства Ланкастерского Дэвида Лидингтона (по меньшей мере шесть высокопоставленных министров хотят, чтобы именно он занял пост временно исполняющего обязанности премьера до официальных выборов руководства, замечает издание, Лидингтона оно называет «де-факто заместителем» Мэй).