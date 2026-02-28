Reuters сообщил о перекрытии Ираном Ормузского пролива

КСИР по радио объявляют судам о запрете на проход через главную нефтяную артерию — Ормузский пролив, передает Reuters. При этом в Тегеране отрицают, что отдавали подобный приказ

Военно-морской флот КСИР объявляет по УКВ-радио, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на представителя военно-морской миссии Европейского союза «Аспидес».

Этот пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, по которому поставляется топливо из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и ОАЭ.

Официальный представитель, говоривший с Reuters на условиях анонимности, заявил, что Иран официально не подтверждал наличие подобного распоряжения. Ранее Тегеран на протяжении многих лет угрожал перекрыть Ормузский пролив в ответ на любое нападение на Исламскую Республику.

(Фото: Marinetraffic)

Ранее Bloomberg писал, что танкеры стали избегать пересечение Ормузского пролива, хотя этот путь остается открытым. В частности, японская судоходная компания Nippon Yusen KK дала указание своим судам не проходить через этот пролив, Греция также предостерегла свой торговый флот.

Как сообщало иранское агентство Fars, «мониторинг международных систем движения танкеров показывает, что скорость танкеров в районе Ормузского пролива упала до нуля».

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.

Если прохождение пролива станет опасным для судов, они, возможно, будут совершать этот путь только в составе конвоев под защитой военно-морских сил западных стран, отмечает Bloomberg. Это замедлит движение, но не должно существенно повлиять на мировые поставки нефти, пишет агентство.

В середине февраля командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири говорил, что они готовы перекрыть Ормузский пролив, если соответствующее указание поступит от высшего руководства страны.

Стоимость нефти начала расти еще в преддверии ударов по Ирану, цена превысила $73 за баррель. В случае перекрытия Ормузского пролива котировки могут преодолеть рубеж в $100, заявил в эфире Радио РБК ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.