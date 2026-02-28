Глава OpenAI объявил о сделке с Пентагоном и поддержал Anthropic

Разработчик искусственного интеллекта OpenAI достиг соглашения с Пентагоном об использовании его моделей в секретной сети, объявил глава компании Сэм Альтман в Х.

Он отметил, что Минобороны США в общении с OpenAI «демонстрировала глубокое уважение к безопасности и желание сотрудничать».

«Двумя из наших наиболее важных принципов безопасности являются запрет на массовую слежку внутри страны и ответственность человека за применение силы, в том числе в отношении автономных систем вооружения. [Пентагон] соглашается с этими принципами, отражает их в законодательстве и политике, и мы включаем их в наше соглашение. Мы также разработаем технические меры предосторожности, чтобы гарантировать, что наши модели будут работать должным образом, чего также добивалcя [Пентагон]», — написал Альтман.

Он также призвал военное ведомство предлагать всем компаниям, занимающимся ИИ, аналогичные условия, «которые, по нашему мнению, должны быть готовы принять все».

«Мы выразили наше сильное желание, чтобы ситуация перешла от юридических и правительственных мер к разумным соглашениям. Мы по-прежнему стремимся служить всему человечеству, насколько это в наших силах. Мир — сложное, беспорядочное, а иногда и опасное место», — заключил Альтман.

До этого Пентагон использовал в секретных сетях модель Claude от Anthropic, однако затем компания отказалась предоставить ведомству полный доступ к ИИ-моделям, несмотря на угрозу разрыва контракта. Anthropic потребовала от военных гарантий, что ИИ не будет применяться для массового внутреннего наблюдения за американцами и использоваться в полностью автономных системах оружия, которое исключает участие человека, самостоятельно выбирая и поражая цели.

Материал дополняется.