WSJ узнала об использовании США нейросети для захвата Мадуро

Сюжет
Захват Мадуро
Компания Anthropic, разработчик чат-бота, не стала комментировать, использовался ли Claude или любая другая модель ИИ для каких-либо операций, в том числе секретных
Пентагон использовал модель ИИ Claude, разработанную Anthropic AI, в ходе операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Claude — это чат-бот с искусственным интеллектом, который предназначен для создания текстового контента и ведения беседы с пользователем. Он был создан Anthropic AI. Этот стартап в 2021 году основали брат и сестра Дарио и Даниэла Амодей — бывшие вице-президенты OpenAI.

Операция по захвату Мадуро и его жены включала в себя бомбардировку нескольких объектов в Каракасе. По словам собеседников, внедрение Claude стало возможным благодаря партнерству Anthropic с компанией Palantir Technologies, занимающейся обработкой данных, — ее инструменты широко используются Минобороны и федеральными правоохранительными органами.

Bloomberg рассказал, как Родригес укрепляет власть после похищения Мадуро
Политика
Делси Родригес

Обеспокоенность Anthropic возможным использованием Claude сотрудниками Пентагона подтолкнула чиновников администрации к тому, чтобы рассмотреть возможность расторжения контракта на $200 млн. Он был заключен с Anthropic прошлым летом. По словам источников, глава разработчика Дарио Амодеи публично выражал обеспокоенность по поводу использования ИИ в операциях и внутренней слежке.

Компания Anthropic стала первым разработчиком моделей искусственного интеллекта, которые могли использоваться Пентагоном в секретных операциях, отмечает издание. WSJ не исключает, что в операции в Венесуэле для решения несекретных задач были задействованы и другие инструменты ИИ. Они могут применяться для разных задач: от документооборота до управления беспилотными летательными аппаратами, указывает газета.

«Мы не можем комментировать, использовался ли Claude или любая другая модель ИИ для каких-либо конкретных операций, секретных или иных», — заявил представитель Anthropic. «Любое использование Claude — будь то в частном секторе или в государственных структурах — должно соответствовать нашим правила. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами для обеспечения соблюдения этих правил», — добавили там.

Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле в ночь на 3 января. Она продолжалась два часа 20 минут. Политика и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией. По информации венесуэльских властей, в ходе событий начала января погибли 100 человек.

По данным New York Post, в ходе операции по захвату Мадуро американские военные использовали неизвестное оружие. По словам военнослужащего, высадившиеся в Каракасе американцы применяли оружие, от которого начиналась боль в голове, а из носа шла кровь. По одной из версий, речь может идти о звуковом оружии.

Позднее президент Дональд Трамп заявил, что он придумал название оружию «дискомбобулятор». Американцам удалось полностью нейтрализовать противника, не потеряв «ни одного человека» и «ни одной единицы техники», утверждал Трамп. «Он «дискомбобулировал» все. Ничего не работало, включая людей. Он вырубил людей», — говорил глава Белого дома.

