Трамп запретил властям США использовать технологии Anthropic
Президент США Дональд Трамп призвал все правительственные ведомства перестать использовать технологии Anthropic. Свой приказ он опубликовал в социальной сети Truth Social.
«Я приказываю каждому федеральному ведомству в правительстве Соединенных Штатов немедленно прекратить любое использование технологий Anthropic. Они нам не нужны, мы их не хотим и больше не будем вести с ними дела!» — написал он.
Трамп заявил, что США не позволят «какой-то радикально левой компании» указывать, как Пентагону вести свою деятельность. По его словам, компания пыталась «давить» на Пентагон и заставляла его подчиняться не Конституции, а собственным условиям, ставя при этом под угрозу национальную безопасность государства. Ведомства, которые используют продукты Anthropic, смогут поэтапно прекращать работу с ним в течение полугода.
Непосредственным поводом для решения Трампа стал конфликт между разработчиком искусственного интеллекта и Пентагоном, который длится несколько месяцев. В его основе лежат принципиальные расхождения во взглядах на то, как именно передовые ИИ-системы могут применяться в военных целях, пишет NBC News.
Claude от компании Anthropic — первая нейросеть, которую применили в рамках секретного военного мероприятия: Пентагон использовал ее в ходе операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Компания Anthropic, возглавляемая Дарио Амодеи, настаивает на соблюдении жестких этических ограничений. В ходе контрактных переговоров с Министерством обороны разработчик дал ясно понять, что его технологии не должны использоваться для массовой слежки за американскими гражданами или в системах полностью автономного летального оружия, сообщает Bloomberg. В компании подчеркивают, что современный ИИ пока недостаточно надежен для принятия решений в таких чувствительных областях без участия человека.
Пентагон, со своей стороны, занял принципиально иную позицию, настаивая на праве применять любые доступные инструменты для выполнения задач в рамках закона. Военное ведомство расценило отказ Anthropic как попытку диктовать условия, выходящие за рамки делового партнерства. Заместитель министра обороны Эмиль Майкл в резкой форме обвинил главу Anthropic в стремлении лично контролировать армию и ставить под угрозу национальную безопасность, что лишь усугубило ситуацию, следует из статьи Bloomberg.
Руководство страны восприняло позицию Anthropic не как проявление корпоративной ответственности, а как вызов государственному суверенитету. В итоге, сообщает агентство, было принято политическое решение, демонстрирующее, что в вопросах обороны и безопасности приоритет остается исключительно за государственными институтами.
