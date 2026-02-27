 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Anthropic отказалась дать Пентагону полный доступ к возможностям ее ИИ

Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Компания Anthropic отказалась выполнить условия Пентагона, несмотря на угрозу разрыва контракта, потому что предложенные алгоритмы использования ИИ-технологий могут «подорвать, а не защитить демократические ценности». Об этом говорится в заявлении генерального директора компании Дарио Амодея.

Условия, на которых Пентагон настаивает уже несколько месяцев, предусматривают «любое законное использование» технологий и отмену предустановленных мер защиты. Antropic, в свою очередь, потребовала от военных гарантий, что ИИ не будет применяться для массового внутреннего наблюдения за американцами и использоваться в полностью автономных системах оружия, которое исключает участие человека, самостоятельно выбирая и поражая цели.

Пентагон потребовал от Anthropic дать военным полный доступ к Claude
Политика
Пит Хегсет

Ранее ведомство пригрозило Anthropic удалением из своих систем, если меры защиты будут сохранены, а также объявлением «угрозой для цепочки поставок» — статуса, зарезервированного, по словам Амодея, для противников США, который прежде никогда не применялся к американской компании. Он означает необходимость разорвать связи с Anthropic для любого, кто захочет сотрудничать с американскими военными.

«Эти две угрозы по своей сути противоречивы: одна объявляет нас угрозой безопасности; другая характеризует Claude жизненно важной для национальной безопасности», — подчеркнул в последнем заявлении Амодей.

Claude от компании Anthropic — первая нейросеть, которую применили в рамках секретного военного мероприятия: Пентагон использовал ее в ходе операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тем не менее, добавил гендиректор, компания не может удовлетворить просьбу Пентагона «с чистой совестью».

Амодей также заверил, что компания сохраняет намерение продолжать сотрудничество с Министерством обороны в случае соблюдения двух запрошенных гарантий. Если ведомство откажется от услуг Anthropic, та уйдет к другому заказчику.

Контракт, который Пентагон угрожает расторгнуть, оценивается в сумму до $200 млн, что составляет лишь небольшую часть от $14 млрд годового дохода компании Anthropic. Ранее она заявила, что восемь из десяти крупнейших американских компаний используют продукцию Claude.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Пентагон искусственный интеллект Америка
Материалы по теме
Anthropic обвинила DeepSeek в незаконном обучении нейросети
Технологии и медиа
Perplexity отказалась от рекламы в нейросети
Технологии и медиа
Нейросеть научилась материться после общения с пользователями услуг ЖКХ
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 10:10
Капризов вышел на пятое место по числу передач в истории «Миннесоты» Спорт, 10:08
Экс-главе «Локомотива» дали 10 лет за убийство 24-летней давности Общество, 10:08
Пакистан сообщил о потерях талибов в пограничном конфликте Политика, 10:07
Путин поручил восстановить подачу тепла и света в регионах Политика, 10:03
Глобальная декларация об этике в ИИ. Что она значит для РоссииПодписка на РБК, 10:01
4 уловки, на которые идут подчиненные, чтобы увильнуть от работы Образование, 10:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Луганске задержали передававшего Украине данные о военных жителя Политика, 10:00
Суд назначил дату по делу бывшего «народного губернатора» Донецка Общество, 09:59
Путин поручил ввести переходный период по налогам для малого бизнеса Бизнес, 09:53
«Спартак» под ударом. Какие клубы РПЛ сильнее всего пострадают от лимита Спорт, 09:52
В РАН рассказали, когда россияне смогут увидеть парад планет Технологии и медиа, 09:51
Оттепель отменяется: что ждет российский рынок ПО в 2026 годуПодписка на РБК, 09:49
Боксер Усик обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев Политика, 09:48