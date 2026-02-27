Anthropic отказалась дать Пентагону полный доступ к возможностям ее ИИ

Фото: Alex Wong / Getty Images

Компания Anthropic отказалась выполнить условия Пентагона, несмотря на угрозу разрыва контракта, потому что предложенные алгоритмы использования ИИ-технологий могут «подорвать, а не защитить демократические ценности». Об этом говорится в заявлении генерального директора компании Дарио Амодея.

Условия, на которых Пентагон настаивает уже несколько месяцев, предусматривают «любое законное использование» технологий и отмену предустановленных мер защиты. Antropic, в свою очередь, потребовала от военных гарантий, что ИИ не будет применяться для массового внутреннего наблюдения за американцами и использоваться в полностью автономных системах оружия, которое исключает участие человека, самостоятельно выбирая и поражая цели.

Ранее ведомство пригрозило Anthropic удалением из своих систем, если меры защиты будут сохранены, а также объявлением «угрозой для цепочки поставок» — статуса, зарезервированного, по словам Амодея, для противников США, который прежде никогда не применялся к американской компании. Он означает необходимость разорвать связи с Anthropic для любого, кто захочет сотрудничать с американскими военными.

«Эти две угрозы по своей сути противоречивы: одна объявляет нас угрозой безопасности; другая характеризует Claude жизненно важной для национальной безопасности», — подчеркнул в последнем заявлении Амодей.

Claude от компании Anthropic — первая нейросеть, которую применили в рамках секретного военного мероприятия: Пентагон использовал ее в ходе операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тем не менее, добавил гендиректор, компания не может удовлетворить просьбу Пентагона «с чистой совестью».

Амодей также заверил, что компания сохраняет намерение продолжать сотрудничество с Министерством обороны в случае соблюдения двух запрошенных гарантий. Если ведомство откажется от услуг Anthropic, та уйдет к другому заказчику.

Контракт, который Пентагон угрожает расторгнуть, оценивается в сумму до $200 млн, что составляет лишь небольшую часть от $14 млрд годового дохода компании Anthropic. Ранее она заявила, что восемь из десяти крупнейших американских компаний используют продукцию Claude.