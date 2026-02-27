WSJ узнала о переговорах OpenAI с Пентагоном по применению ИИ
Глава компании-разработчика в сфере искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман уведомил сотрудников о переговорах с Пентагоном по возможному соглашению об использовании моделей ИИ в засекреченных средах, передает The Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку. По данным источника издания, договоренность пока не достигнута.
В сообщении Альтман отметил, что OpenAI готова рассмотреть контракт, который разрешит применение технологий компании для законных целей, за исключением внутреннего массового наблюдения и автономного наступательного оружия.
По его словам, использование моделей может быть ограничено облачной инфраструктурой, что позволит контролировать их применение. Компания также рассматривает возможность технических ограничений и участия своих специалистов в работе с государственными структурами, добавил Альтман.
Американская технологическая компания Anthropic, в свою очередь, отказалась принять условия Пентагона по использованию ее технологий ИИ, несмотря на угрозу расторжения контракта стоимостью до $200 млн, заявил в пятницу, 27 февраля, гендиректор компании Дарио Амодей.
Минобороны США требует разрешить «любое законное использование» ИИ и отменить встроенные ограничения. Anthropic требует гарантий, что ее технологии не будут применяться для массового внутреннего наблюдения и полностью автономных систем вооружений без участия человека. По словам Амодея, предложенные условия могут «подорвать демократические ценности».
В случае отказа Пентагон пригрозил исключить компанию из своих систем и признать ее «угрозой для цепочки поставок», что потребует от подрядчиков прекратить сотрудничество с Anthropic.
Амодей заявил, что компания готова продолжать работу с военными при соблюдении выдвинутых условий. Нейросеть Claude от Antropic уже применялась Пентагоном в секретных военных операциях.
