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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Грэм призвал Зеленского измениться или уйти с поста после спора с Трампом

Линдси Грэм призвал Зеленского измениться или уйти с поста после спора с Трампом
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Грэм, в ходе конфликта помогавший Украине, назвал размолвку Зеленского и Трампа в Белом доме «полной катастрофой». Он отметил, что если президент Украины не изменит свое поведение, то ему придется уйти в отставку
Линдси Грэм
Линдси Грэм (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме вряд ли может вести дела с США, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Ему либо нужно уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться», — сказал политик.

По его словам, произошедшее в Белом доме была «полной катастрофой» и неуважением к США. Он отметил, что Трамп был «в хорошем настроении», готовилось подписание сделки по полезным ископаемым на $500 млрд, однако после ситуации на встрече Трамп был шокирован.

«То, как он (Зеленский. — РБК) провел встречу, то, как он противостоял президенту [Трампу], было просто за гранью», — сказал Грэм.

За время военной операции на Украине сенатор не раз посещал Киев, вел переговоры о военной помощи, встречался с Зеленским. В 2023-м на встрече с ним Грэм заявил, что россияне умирают в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине.

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — сказал после этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Спор между президентами, в нем участвовал и вице-президент Джэй Ди Вэнс, разгорелся на публичной части встречи. Политики не сошлись во мнениях относительно дипломатии для решения украинского конфликта, переговоров с Россией, благодарности Киева за усилия Вашингтона в этом вопросе и т. д.

После спора Зеленский в X выразил благодарность США за поддержку. МИД Украины подчеркнул, что глава государства «обладает смелостью и силой бороться за справедливость» и стоит на защите Украины.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Линдси Грэм Владимир Зеленский Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс
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Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
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