 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ООН приостановила часть помощи Украине из-за сокращения поддержки США

ООН приостановила финансовую помощь регионам Украины из-за среза поддержки США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
ООН приостановила финансовую помощь Киеву по программам, охватывающим 1 млн жителей в «ключевых регионах», сообщил Гутерриш. США ранее приостановили гумпомощь другим странам и сократили финансирование ООН по ряду инициатив
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

ООН приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки США. Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерриш, текст заявления опубликован на сайте ООН.

«На Украине денежные программы — ключевой элемент гуманитарного реагирования, охвативший 1 млн человек в 2024 году — были приостановлены в ключевых регионах», — сказал генсек.

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с сокращением финансирования со стороны США.

Трамп заявил об отсутствии отчетности о финансовой помощи США Украине
Политика
Дональд Трамп
Администрация США после прихода к власти президента Дональда Трампа приступила к активному сокращению государственных расходов и начала аудит некоторых ведомств.

Трамп выступал за сокращение финансирования ООН и проводил его еще во время первого президентского срока. Он называл организацию «просто клубом, в котором люди собираются поболтать и хорошо провести время», несмотря на ее «огромный потенциал». Вторая администрация Трампа после прихода к власти вновь прекратила финансирование части программ ООН (в том числе по борьбе с ВИЧ и СПИДом) и отменила взносы в некоторые фонды.

Республиканская партия США, к которой принадлежит Трамп, и которая имеет большинство в обеих палатах конгресса, ранее внесла законопроект о прекращении США финансирования ООН и ее агентств, запрете на повторное вступление в ООН без одобрения сената и на участие в миротворческих миссиях организации. Также документ предусматривает выход США из нее.

Глава комитета по энергетике Майк Ли назвал подготовку законопроекта ответом на «годы бесконтрольной бюрократической экспансии и финансовых злоупотреблений со стороны ООН за счет американских налогоплательщиков».

Госдепартамент временно заморозил предоставление другим странам гуманитарной помощи на 90 дней вскоре после вступления Трампа в должность президента 20 января. Впоследствии ограничения смягчили. 21 февраля Reuters сообщил, что США разблокировали $5,3 млрд замороженной помощи. Большинство средств, то есть более $4,1 млрд, предназначалось для программ Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента, которое регулирует продажу оружия и военную поддержку другим странам.

Politico в конце февраля писала со ссылкой на источники и документы ведомства, что высокопоставленные сотрудники американского Госдепартамента добиваются дополнительных исключений для Украины из режима приостановки помощи США другим странам. Трамп говорил, что на данный момент США не оказывают Киеву помощь по крайней мере в области обороны.

Россия осуждает любую поддержку Украины со стороны Запада, как военную, так и финансовую. Кремль заявлял об общей воле Трампа и российского президента Владимира Путина к мирному урегулированию.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина ООН финансовая помощь США
Антониу Гутерриш фото

Антониу Гутерриш

генеральный секретарь ООН, политик
30 апреля 1949 года
Материалы по теме
Администрация Трампа решила сократить более 90% контрактов USAID
Политика
Маск сообщил, что ему угрожают из-за сокращения госрасходов
Политика
Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Трамп обвинил Зеленского в проявлении неуважения к СШАПолитика, 20:37
Чем известен новый российский посол в США Александр Дарчиев20:37
Трамп заявил, что Украине придется пойти на компромиссыПолитика, 20:27
«Зенит» расторг контракт с бразильским защитникомСпорт, 20:25
ООН приостановила часть помощи Украине из-за сокращения поддержки СШАПолитика, 20:14
Глава МИД Польши исключил отправку миротворцев на УкраинуПолитика, 20:11
Два мирных жителя пострадали при обстреле в Белгородской областиПолитика, 20:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США тайно привлекли дроны к слежке за наркокартелями в МексикеОбщество, 20:09
СК потребовал заочного ареста литовского наемника на УкраинеПолитика, 20:03
Пытавшегося дать взятку блогера Wengallbi ранее трижды лишали правОбщество, 20:02
Один из худших февралей в истории криптовалют. Итоги месяца на рынкеКрипто, 19:49
Трамп утвердит государственный язык впервые в истории СШАПолитика, 19:45
«Ак Барс» проиграл «Трактору» в матче КХЛ, ведя 2:0Спорт, 19:36
Как российские краски помогают осваивать Крайний СеверОтрасли, 19:35