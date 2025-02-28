ООН приостановила часть помощи Украине из-за сокращения поддержки США

ООН приостановила финансовую помощь Киеву по программам, охватывающим 1 млн жителей в «ключевых регионах», сообщил Гутерриш. США ранее приостановили гумпомощь другим странам и сократили финансирование ООН по ряду инициатив

Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

ООН приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки США. Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерриш, текст заявления опубликован на сайте ООН.

«На Украине денежные программы — ключевой элемент гуманитарного реагирования, охвативший 1 млн человек в 2024 году — были приостановлены в ключевых регионах», — сказал генсек.

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с сокращением финансирования со стороны США.

Администрация США после прихода к власти президента Дональда Трампа приступила к активному сокращению государственных расходов и начала аудит некоторых ведомств.

Трамп выступал за сокращение финансирования ООН и проводил его еще во время первого президентского срока. Он называл организацию «просто клубом, в котором люди собираются поболтать и хорошо провести время», несмотря на ее «огромный потенциал». Вторая администрация Трампа после прихода к власти вновь прекратила финансирование части программ ООН (в том числе по борьбе с ВИЧ и СПИДом) и отменила взносы в некоторые фонды.

Республиканская партия США, к которой принадлежит Трамп, и которая имеет большинство в обеих палатах конгресса, ранее внесла законопроект о прекращении США финансирования ООН и ее агентств, запрете на повторное вступление в ООН без одобрения сената и на участие в миротворческих миссиях организации. Также документ предусматривает выход США из нее.

Глава комитета по энергетике Майк Ли назвал подготовку законопроекта ответом на «годы бесконтрольной бюрократической экспансии и финансовых злоупотреблений со стороны ООН за счет американских налогоплательщиков».

Госдепартамент временно заморозил предоставление другим странам гуманитарной помощи на 90 дней вскоре после вступления Трампа в должность президента 20 января. Впоследствии ограничения смягчили. 21 февраля Reuters сообщил, что США разблокировали $5,3 млрд замороженной помощи. Большинство средств, то есть более $4,1 млрд, предназначалось для программ Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента, которое регулирует продажу оружия и военную поддержку другим странам.

Politico в конце февраля писала со ссылкой на источники и документы ведомства, что высокопоставленные сотрудники американского Госдепартамента добиваются дополнительных исключений для Украины из режима приостановки помощи США другим странам. Трамп говорил, что на данный момент США не оказывают Киеву помощь по крайней мере в области обороны.

Россия осуждает любую поддержку Украины со стороны Запада, как военную, так и финансовую. Кремль заявлял об общей воле Трампа и российского президента Владимира Путина к мирному урегулированию.