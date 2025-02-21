Сенаторы внесли законопроект о выходе США из ООН
Группа сенаторов-республиканцев внесли законопроект о полном выходе США из ООН, его текст опубликован на сайте одного из авторов инициативы, главы комитета по энергетике Майка Ли (штат Юта). Соавторами стали сенаторы Марша Блэкберн и Рик Скотт от Теннеси и Флориды.
В палате представителей сопутствующий законопроект представят председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс (штат Мичиган) и республиканец от Техаса Чип Рой.
Согласно документу, речь идет о прекращении финансирования ООН и ее агентств, запрете на повторное вступление без одобрения сената и участие в миротворческих миссиях организации.
Ли называет подготовку законопроекта ответом на «годы бесконтрольной бюрократической экспансии и финансовых злоупотреблений со стороны ООН за счет американских налогоплательщиков».
«ООН превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на Америку и ее союзников, — сказал Ли в интервью Fox News. — Мы должны прекратить за это платить. Поскольку президент [США Дональд] Трамп революционизирует нашу внешнюю политику, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации и отдать приоритет реальным альянсам, которые обеспечивают безопасность и процветание нашей страны».
Рой в свою очередь подчеркнул, что ООН «на протяжении десятилетий не могла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии», «несмотря на все деньги и внимание».
Fox News со ссылкой на данные Совета по международным отношениям (CFR) отмечает, что в 2022 году США направили ООН более $18 млрд, что эквивалентно «примерно трети всего бюджета» организации.
Похожий законопроект Ли представлял в декабре 2023 года.
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