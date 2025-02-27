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Военная операция на Украине ,  
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Власти Турции опровергли переговоры об отправке миротворцев на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Анкара не готова к отправке миротворцев на Украину, заявили в офисе Эрдогана. Источники Bloomberg сообщали, что президент Турции обсуждал этот вопрос с Зеленским и Лавровым. Москва считает этот сценарий урегулирования неприемлемым
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Турция готова оказать дипломатическое посредничество для урегулирования конфликта на Украине, но не к отправке военных, передают «РИА Новости» со ссылкой на администрацию главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы не располагаем такой информацией, официальных заявлений на этот счет не было, — заявили в Анкаре. — Полагайтесь на официальные заявления».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о готовности Турции отправить военнослужащих на Украину после окончания боевых действий. По словам собеседников агентства, этот вопрос Эрдоган обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Страны ЕС во главе с Великобританией и Францией разрабатывают план гарантий безопасности Украине после окончания конфликта, который в том числе подразумевает отправку туда 30 тыс. европейских военнослужащих. От Вашингтона потребуется авиация и разведданные для охраны украинского воздушного пространства и Черного моря, писал Bloomberg. Американский лидер Дональд Трамп поддерживал эту идею, но исключал появление на Украине контингента США.

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Политика
Дональд Трамп

Россия выступает против появления миротворцев ЕС и НАТО на Украине. В Кремле предупреждали, что подобный сценарий предаст «совсем иное значение» конфликту. Лавров заявил, что эти планы Евросоюза «нацелены на разогрев» боевых действий, а для урегулирования потребуется «говорить о первопричинах». Среди таких президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Турция Военная операция на Украине Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Сергей Лавров мирное урегулирование переговоры миротворцы
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

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26 февраля 1954 года
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Владимир Зеленский

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Сергей Лавров

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