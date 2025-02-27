Власти Турции опровергли переговоры об отправке миротворцев на Украину

Анкара не готова к отправке миротворцев на Украину, заявили в офисе Эрдогана. Источники Bloomberg сообщали, что президент Турции обсуждал этот вопрос с Зеленским и Лавровым. Москва считает этот сценарий урегулирования неприемлемым

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Турция готова оказать дипломатическое посредничество для урегулирования конфликта на Украине, но не к отправке военных, передают «РИА Новости» со ссылкой на администрацию главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы не располагаем такой информацией, официальных заявлений на этот счет не было, — заявили в Анкаре. — Полагайтесь на официальные заявления».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о готовности Турции отправить военнослужащих на Украину после окончания боевых действий. По словам собеседников агентства, этот вопрос Эрдоган обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Страны ЕС во главе с Великобританией и Францией разрабатывают план гарантий безопасности Украине после окончания конфликта, который в том числе подразумевает отправку туда 30 тыс. европейских военнослужащих. От Вашингтона потребуется авиация и разведданные для охраны украинского воздушного пространства и Черного моря, писал Bloomberg. Американский лидер Дональд Трамп поддерживал эту идею, но исключал появление на Украине контингента США.

Россия выступает против появления миротворцев ЕС и НАТО на Украине. В Кремле предупреждали, что подобный сценарий предаст «совсем иное значение» конфликту. Лавров заявил, что эти планы Евросоюза «нацелены на разогрев» боевых действий, а для урегулирования потребуется «говорить о первопричинах». Среди таких президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО.