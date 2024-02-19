Финляндия не увидела необходимости в размещении ядерного оружия

Хельсинки не видит нужды в американском ядерном оружии на своей территории, сказал премьер Орпо. Он также объяснил: к НАТО страна присоединилась из-за утраты доверия к России в феврале 2022 года

Петтери Орпо (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Ядерного оружия, развернутого в других странах НАТО, достаточно для сдерживания в этой сфере, в его размещении на территории Финляндии нет необходимости. Об этом заявил финляндский премьер Петтери Орпо в интервью Rzeczpospolita.

«Тем не менее, мы тщательно готовимся к нашим задачам в качестве новой страны НАТО, участвуем в сдерживании с помощью обычного оружия», — добавил Орпо.

Интервьюер напомнил, что Финляндия придерживалась нейтралитета даже во время холодной войны и спросил, считает ли Хельсинки Иосифа Сталина меньшей угрозой, чем Владимира Путина. Финляндский премьер отказался сравнивать этих людей, но отметил, что после начала полномасштабных боев на Украине финны поняли, что они «больше не могут доверять России».

Орпо коснулся и темы и стремление Швеции вступить в НАТО. Последней страной, которая до сих пор не одобрила заявку осталась Венгрия, несмотря на то, что премьер Виктор Орбан обещал, что Будапешт не будет препятствовать этой процессу последним из всего альянса. Не ясно, какая мотивация у Орбана, но кажется, что он помогает России намеренно, согласился премьер Финляндии.

Финляндия присоединилась к НАТО прошлой весной, сухопутная граница России с альянсом увеличилась почти вдвое.

Доля сторонников вступления в НАТО резко выросла после начала Россией военной операции на Украине, до этого большинство финнов были против такой перспективы.

В декабре 2023 года США получили разрешение от Финляндии размещать на ее территории вооружение. «Гарантия от крупнейшей в мире армии, что они там, чтобы защищать нас. Помимо членства в НАТО, это довольно жесткий сдерживающий фактор для нашего соседа. Никто не смеет оказывать на нас военное давление или дестабилизировать ситуацию», — пояснила глава МИДа Элина Валтонен.

Россия не имеет проблем с Финляндией и Швеции, а потому расширение альянса на создает непосредственных угроз России, считает президент Владимир Путин. При этом, по его мнению, решения этих стран могут ухудшить «и без того непростую обстановку в сфере международной безопасности».