Несколько сенаторов-республиканцев в разговоре с Politico отметили, что конфликт на Украине решится дипломатическим путем. Газета отмечает, что эту точку зрения разделяют все больше политиков от этой партии

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Все больше сенаторов-республиканцев придерживаются мнения, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, сообщает Politico, поговорившая с несколькими членами этой партии из сената США.

«На данный момент реальность, с которой нам приходится сталкиваться, такова, что [конфликт] заканчивается урегулированием путем переговоров», — сказал сенатор от Флориды Марко Рубио. По его словам, вопрос заключается в том, у украинской или российской стороны «будет больше рычагов влияния», когда в мире придут к пониманию этого.

Сенатор от Огайо Ди Вэнс выразил похожую точку зрения. По его словам, сложилась «патовая ситуация, вероятно, на неопределенный срок». Политик понадеялся, что «это приведет к какому-то урегулированию, при котором Украина сможет сохранить свою страну и убийства прекратятся».

Как отмечает Politico, еще несколько месяцев назад подобная позиция не была популярна, но сейчас ситуация изменилась, так как шансы на победу Украины все чаще оцениваются как невысокие. К тому же, не все члены Республиканской партии выступают за предоставление ей дальнейшей помощи, но некоторые все же призывают обеспечить поддержку Киева.

Палата представителей, в которой большинство — у республиканцев, выступила против одобренного сенатом, который контролируют демократы, билля о выделении Украине $60 млрд. Спикер палаты Майк Джонсон пообещал заблокировать законопроект, поскольку он игнорирует ситуацию на границе США и Мексики и не включает средств для решения этого вопроса. До 28 февраля палата представителей — на перерыве.



Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — указывал глава государства



Путин также выражал готовность России к переговорам с Украиной, но на условиях Москвы. Киев выступал за диалог на базе своей «формулы мира» и заявлял, что не видел запроса на переговоры с российской стороны.