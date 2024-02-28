 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Республиканцы в США назвали исходом конфликта на Украине переговоры

Politico: больше республиканцев называют исходом конфликта на Украине переговоры
Сюжет
Военная операция на Украине
Несколько сенаторов-республиканцев в разговоре с Politico отметили, что конфликт на Украине решится дипломатическим путем. Газета отмечает, что эту точку зрения разделяют все больше политиков от этой партии
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters

Все больше сенаторов-республиканцев придерживаются мнения, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, сообщает Politico, поговорившая с несколькими членами этой партии из сената США.

«На данный момент реальность, с которой нам приходится сталкиваться, такова, что [конфликт] заканчивается урегулированием путем переговоров», — сказал сенатор от Флориды Марко Рубио. По его словам, вопрос заключается в том, у украинской или российской стороны «будет больше рычагов влияния», когда в мире придут к пониманию этого.

Сенатор от Огайо Ди Вэнс выразил похожую точку зрения. По его словам, сложилась «патовая ситуация, вероятно, на неопределенный срок». Политик понадеялся, что «это приведет к какому-то урегулированию, при котором Украина сможет сохранить свою страну и убийства прекратятся».

Как отмечает Politico, еще несколько месяцев назад подобная позиция не была популярна, но сейчас ситуация изменилась, так как шансы на победу Украины все чаще оцениваются как невысокие. К тому же, не все члены Республиканской партии выступают за предоставление ей дальнейшей помощи, но некоторые все же призывают обеспечить поддержку Киева.

Республиканцы начали готовиться к шатдауну в США
Политика
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Палата представителей, в которой большинство — у республиканцев, выступила против одобренного сенатом, который контролируют демократы, билля о выделении Украине $60 млрд. Спикер палаты Майк Джонсон пообещал заблокировать законопроект, поскольку он игнорирует ситуацию на границе США и Мексики и не включает средств для решения этого вопроса. До 28 февраля палата представителей — на перерыве.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — указывал глава государства

Путин также выражал готовность России к переговорам с Украиной, но на условиях Москвы. Киев выступал за диалог на базе своей «формулы мира» и заявлял, что не видел запроса на переговоры с российской стороны.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Республиканская партия Военная операция на Украине мирные переговоры
Материалы по теме
Бербок заявила, что Запад не мешает Украине вести переговоры
Политика
Нуланд назвала условие Украине для готовности к мирным переговорам
Политика
Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
Гены лидера. Почему большинство боссов так плохо руководят Pro, 07:00
Хакерские форумы начали ограничивать вымогателей-шифровальщиков Технологии и медиа, 07:00
Бизнес попросил выдавать субсидии напрямую, а не через банки Экономика, 07:00
В Париже украли ноутбук с планом безопасности на Олимпиаде Общество, 06:56
В США признали способность России поддерживать ОПК, несмотря на санкции Политика, 06:39
Apple отказалась от создания собственного электромобиля спустя десять лет Технологии и медиа, 06:22
Трамп одержал решительную победу в штате, где в 2020-м проиграл Байдену Политика, 06:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Республиканцы в США назвали исходом конфликта на Украине переговоры Политика, 05:57
В иркутском поселке загорелись магазин и торговый центр Общество, 05:46
СК заявил о завершении расследования взрыва на Крымском мосту в 2022 году Политика, 05:35
Против не пускавшей в кафе военных в Люберцах завели уголовное дело Политика, 05:19
«Тинькофф» сообщил о мошенничестве под предлогом «налога на спецоперацию» Технологии и медиа, 05:00
Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП в Саратовской области Общество, 04:49
Зеленский прибыл в Албанию Политика, 04:28