Жителя Мелитополя осудили за попытку купить секретные клистроны для С-300
Ростовский областной суд приговорил к 11 с половиной годам колонии строгого режима жителя Мелитополя, гражданина Украины Сергея Кривицкого по статье о шпионаже (ст. 276 УК), решение вступило в силу, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы разведки (ФСБ) России.
ФСБ называет осужденного агентом Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. «Иностранец задержан с поличным в г. Ростов-на-Дону при попытке приобретения совершенно секретной продукции военного назначения, клистронов, используемых в составе зенитно-ракетных комплексов С-300. В ходе следствия установлены все обстоятельства шпионской деятельности Кривицкого С.В. Его вина доказана в полном объеме», — говорится в сообщении ЦОС.
Кроме того, добавила спецслужба, подтверждена причастность Кривицкого к попытке организации поставки аналогичных приборов «в интересах украинской разведки» в ноябре 2019 года, которая была пресечена органами безопасности.
ФСБ отметила, что ранее при аналогичных обстоятельствах в Москве был задержан украинец Василий Василенко, который прибыл в столицу для приобретения клистронов по поручению Кривицкого. Сейчас Василенко отбывает наказание в колонии.
Российская спецслужба регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в шпионаже и госизмене. Так, 15 декабря ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области украинца, который собирал сведения о дислокации российских войск и передавал их ГУР с помощью мессенджера.
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