ФСБ задержала украинца и обвинила его в подготовке теракта на объекте ТЭК

ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в Ленобласти, который планировали украинские спецслужбы на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. У газораспределительной станции заметили «подозрительное лицо» — им оказался «иностранный гражданин, украинец по национальности». У мужчины изъяли пять самодельных бомб, которые он, как считают в ФСБ, собирался заложить на трубопроводном узле.

Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

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