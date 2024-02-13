ФСБ задержала украинца и обвинила его в подготовке теракта на объекте ТЭК
ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в Ленобласти, который планировали украинские спецслужбы на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. У газораспределительной станции заметили «подозрительное лицо» — им оказался «иностранный гражданин, украинец по национальности». У мужчины изъяли пять самодельных бомб, которые он, как считают в ФСБ, собирался заложить на трубопроводном узле.
Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.
Материал дополняется.
ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой
Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией
В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов
Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro
Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы
Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео
Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг
МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности
Путин назвал размер инфляции в январе
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит