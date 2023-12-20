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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Хабаровского края осудили на 9,5 года колонии за шпионаж

Суд в Хабаровском крае осудил жителя на 9,5 года колонии за госизмену
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Хабаровский краевой суд отправил жителя региона в колонию строгого режима на 9,5 года за госизмену, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по краю.

«Хабаровский краевой суд признал [местного жителя] виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена в форме шпионажа). По версии следователей, осужденный через интернет связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины с целью передать сведения о военных объектах России, дислоцирующихся на территории Хабаровского края.

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После начала военной операции на Украине ФСБ неоднократно отчитывалась о задержаниях за госизмену. Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, который ужесточил наказание по этой статье — теперь по ней грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

7 декабря сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области за «целенаправленное финансирование» Вооруженных сил Украины. В его отношении завели уголовное дело по статье о госизмене с максимальным наказанием до 20 лет лишения свободы или пожизненным заключением.

Теги
Хабаровский край госизмена шпионаж колония строгого режима
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