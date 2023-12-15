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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области подозреваемого в шпионаже

ФСБ заявила о задержании в Ростовской области украинца по подозрению в шпионаже
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ФСБ задержала в Ростовской области гражданина Украины, он подозревается в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Против задержанного возбудили уголовное дело. По данным спецслужбы, 40-летний фигурант общался с Главным управлением разведки Минобороны Украины в мессенджере, передавая украинской стороне информацию о перемещении подразделений российской армии в зоне военной операции.

Переданные им данные могли быть использованы ВСУ для ударов по российским военным, «что привело бы к потерям среди личного состава», отметили в ФСБ.

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В начале недели ФСБ сообщила о раскрытии агентурной сети украинских спецслужб, готовившей покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным ведомства, помимо Аксенова, среди планируемых целей группы были спикер республиканского парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко и бывший депутат Верховной рады Олег Царев. В последнего 27 октября стреляли на территории ялтинского санатория, однако экс-чиновник выжил.

Теги
ФСБ Ростовская область задержание шпионаж
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