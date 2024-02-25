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Выборы президента США ,  
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Reuters описал новый подход штаба Трампа «кто такая Никки Хейли»

Reuters: Штаб Трампа будет использовать в отношении Никки Хейли новый подход
Сюжет
Выборы президента США
Предвыборный штаб Трампа после его победы в «домашнем» штате над Никки Хейли решил игнорировать ее, сосредоточившись на «реванше» с Байденом в ноябре, рассказали советники экс-президента. До этого Трамп высмеивал Хейли
Фото: Alyssa Pointer / Reuters
Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Предвыборный штаб Дональда Трампа решил принять новую политику в отношении его конкурентки в выдвижении на пост президента США от республиканцев, бывшего постпреда Вашингтона при ООН Никки Хейли после победы над ней в Южной Каролине, где она была губернатором с 2011 по 2017 годы, сообщает Reuters.

Теперь Трамп и его команда будут игнорировать Хейли и сосредоточатся на «реванше» с нынешним президентом Джо Байденом, рассказали советники политика.

По их словам, это позволит отодвинуть ее предвыборную кампанию на второй план, поскольку дальнейшие нападки на нее, как в последние недели, только повышают медийность кандидата, «у которого нет четкого пути к выдвижению в президенты от республиканцев».

Примером нового подхода агентство сочло реплику соруководителя кампании Трампа Криса Лачивита, который на вопрос Reuters о конкуренте ответил: «Кто такая Никки?» (Nikki Who?)

Агентство отмечает, что, несмотря на склонность Трампа отклоняться от заготовленной речи и использованию насмешек, на выступлении на конференции консервативных политических действий (CPAC, крупнейший форум республиканцев) он ни разу не произнес имени Хейли. Так же он поступил и после закрытия избирательных участков в Южной Каролине, когда выступал с победной речью.

Дональд Трамп разгромил Никки Хейли в ее «домашнем» штате
Политика
Фото:Sam Wolfe / Reuters

Согласно служебной записке руководителей кампании Трампа Лачивиты и Сьюзи Уайлс, штаб политика сосредоточится на планировании июльского съезда партии, сборе средств и эффективном слиянии с республиканским национальным комитетом. «Никки Хейли не имеет отношения к делу и не заслуживает освещения в прессе», — говорилось в записке.

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На праймериз в Южной Каролине Трамп набрал 59,8% голосов, а Хейли, считавшаяся его главной конкуренткой в президентской гонке, поддержали 39,5% избирателей. После голосований в четырех штатах (ранее праймериз и кокусы прошли в Айове, Нью-Гэмпшире и Неваде) Трамп заручился поддержкой не менее 107 делегатов, за Хейли проголосовали около 20. Всего для официального выдвижения от республиканцев кандидату необходимо набрать 1215 голосов делегатов.

Команда Трампа и он сам призывали Хейли выйти из президентской гонки после голосований в Нью-Гэмпшире, где также победил бывший глава государства. Сама Хейли после проигрыша на праймериз в Южной Каролине сказала: «Сорок процентов — это не какая-то крошечная группа. <...> На наших республиканских праймериз огромное количество избирателей говорят, что хотят альтернативу».

В январе Трамп грозился «внести в черный список» спонсоров кампании Хейли. Кроме того, он утверждал, что бывший постпред США при ООН не имеет права баллотироваться на пост президента, потому что ее родители не были гражданами Штатов, когда она родилась. Родители Хейли — иммигранты из Индии, при рождении ее назвали Нимарата Никки Рандхава, фамилию Хейли она взяла после замужества. Трамп высмеивал ее имя — в постах в совей соцсети Truth Social он называл ее Нимброй.

Reuters описал новый подход штаба Трампа «кто такая Никки Хейли»
Reuters описал новый подход штаба Трампа «кто такая Никки Хейли»

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Дональд Трамп Никки Хейли выборы президента США предвыборный штаб
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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