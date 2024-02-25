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Выборы президента США ,  
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Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту

Трамп: согласен с Путиным, который отдал предпочтение Байдену как президенту США
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Выборы президента США
Трамп отметил, что в период своего президентства «хорошо ладил» с Путиным, но согласился в его оценке, что для России Байден предпочтительнее как глава американского государства. Путин указывал, что он более «прогнозируемый»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил согласие с мнением президента Владимира Путина о том, что действующий глава американского государства Джо Байден выгоднее для России, чем Трамп, передает The Independent. Свое заявление политик сделал на Конференции консервативных политических действий.

Трамп отметил, что они с Путиным много общались и «хорошо ладили», когда нынешний кандидат был президентом США. «На днях он (Путин. — РБК) объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», — сказал при этом Трамп.

14 февраля Путин ответил на вопрос, «кто для России лучше — Байден или Трамп». Он выбрал первого, объяснив этом тем, что демократ «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». «Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — подчеркнул Путин.

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Несмотря на свое заявление, Трамп не прекратил критиковать Байдена как своего потенциального соперника на выборах. По его словам, если демократ пойдет на второй президентский срок, «рухнут» здравоохранение, государственное образование, социальное обеспечение; сократится число рабочих мест в обрабатывающей промышленности, США столкнутся с «энергетическим голодом». Трамп также предупредил, что боевики палестинского движения ХАМАС будут «терроризировать наши улицы». Он также допустил, что начнется третья мировая война, в которой США проиграют, их ждет «уничтожение», передает The New York Times.

На свое президентство Трамп дал более оптимистичный прогноз: при нем страна станет «более богатой, безопасной, сильной, гордой и красивой, чем было когда-либо прежде», пообещал кандидат.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Пока ни Байден, ни Трамп не стали официальными кандидатами, еще продолжается внутрипартийная борьба.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Джо Байден Владимир Путин выборы президента США
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