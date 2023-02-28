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Путин поручил ФСБ создать заслон от диверсантов на границе с Украиной

Владимир Путин: спецслужбам нужно создать заслон от диверсантов на границе с Украиной
ФСБ должна пресекать попытки диверсантов проникнуть на территорию России из Украины и провезти сюда оружие. Кроме того, службе следует наладить систему пропуска беженцев и военных через границу, заявил Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

Российским спецслужбам следует усилить контроль за российско-украинской границей, завил президент Владимир Путин во время коллегии ФСБ, трансляцию вел РБК.

«Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — сказал он.

Глава государства также поручил «отладить систему пропуска беженцев через границу, воинских колонн и военной техники, гуманитарных и строительных грузов».

В качестве других приоритетов Путин назвал:

  • содействие армии в решении задач спецоперации, в том числе в вопросах контрразведки;
  • содействие становлению органов ФСБ в новых регионах;
  • усиление в целом линии контрразведки;
  • повышение защищенности цифрового пространства России и противодействие угрозам для российских информационных ресурсов;
  • противодействие терроризму и экстремизму, поскольку за прошлый год число подобных угроз выросло, в том числе и из-за попыток Киева и Запада использовать данные методы против Москвы;
  • противодействие тем, кто пытается расколоть российское общество, используя национализм и сепаратизм;
  • продолжение борьбы с коррупцией и обеспечение экономической безопасности, в том числе в сфере гособоронзаказа.

ФСБ не раз отчитывалась об успешной борьбе с диверсантами как в приграничных, так и в других регионах России. В декабре прошлого года спецслужба сообщила, что ликвидировала четырех диверсантов на границе с Украиной в Брянской области. С собой у них были пистолеты-пулеметы и самодельные взрывные устройства.

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В середине февраля ФСБ заявила о задержании в Московской области гражданина Украины. Он, утверждала спецслужба, был агентом СБУ и совершил две диверсии на Московской железной дороге — речь идет о поджоге шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки на дороге.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в январе подтверждал, что Киев располагает агентами на территории России.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин ФСБ граница диверсанты Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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