Владимир Путин: спецслужбам нужно создать заслон от диверсантов на границе с Украиной

Путин поручил ФСБ создать заслон от диверсантов на границе с Украиной

ФСБ должна пресекать попытки диверсантов проникнуть на территорию России из Украины и провезти сюда оружие. Кроме того, службе следует наладить систему пропуска беженцев и военных через границу, заявил Путин

Владимир Путин (Фото: РБК)

Российским спецслужбам следует усилить контроль за российско-украинской границей, завил президент Владимир Путин во время коллегии ФСБ, трансляцию вел РБК.

«Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — сказал он.

Глава государства также поручил «отладить систему пропуска беженцев через границу, воинских колонн и военной техники, гуманитарных и строительных грузов».

В качестве других приоритетов Путин назвал:

содействие армии в решении задач спецоперации, в том числе в вопросах контрразведки;

содействие становлению органов ФСБ в новых регионах;

усиление в целом линии контрразведки;

повышение защищенности цифрового пространства России и противодействие угрозам для российских информационных ресурсов;

противодействие терроризму и экстремизму, поскольку за прошлый год число подобных угроз выросло, в том числе и из-за попыток Киева и Запада использовать данные методы против Москвы;

противодействие тем, кто пытается расколоть российское общество, используя национализм и сепаратизм;

продолжение борьбы с коррупцией и обеспечение экономической безопасности, в том числе в сфере гособоронзаказа.

ФСБ не раз отчитывалась об успешной борьбе с диверсантами как в приграничных, так и в других регионах России. В декабре прошлого года спецслужба сообщила, что ликвидировала четырех диверсантов на границе с Украиной в Брянской области. С собой у них были пистолеты-пулеметы и самодельные взрывные устройства.

В середине февраля ФСБ заявила о задержании в Московской области гражданина Украины. Он, утверждала спецслужба, был агентом СБУ и совершил две диверсии на Московской железной дороге — речь идет о поджоге шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки на дороге.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в январе подтверждал, что Киев располагает агентами на территории России.