Путин поручил ФСБ создать заслон от диверсантов на границе с Украиной
Российским спецслужбам следует усилить контроль за российско-украинской границей, завил президент Владимир Путин во время коллегии ФСБ, трансляцию вел РБК.
«Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — сказал он.
Глава государства также поручил «отладить систему пропуска беженцев через границу, воинских колонн и военной техники, гуманитарных и строительных грузов».
В качестве других приоритетов Путин назвал:
- содействие армии в решении задач спецоперации, в том числе в вопросах контрразведки;
- содействие становлению органов ФСБ в новых регионах;
- усиление в целом линии контрразведки;
- повышение защищенности цифрового пространства России и противодействие угрозам для российских информационных ресурсов;
- противодействие терроризму и экстремизму, поскольку за прошлый год число подобных угроз выросло, в том числе и из-за попыток Киева и Запада использовать данные методы против Москвы;
- противодействие тем, кто пытается расколоть российское общество, используя национализм и сепаратизм;
- продолжение борьбы с коррупцией и обеспечение экономической безопасности, в том числе в сфере гособоронзаказа.
ФСБ не раз отчитывалась об успешной борьбе с диверсантами как в приграничных, так и в других регионах России. В декабре прошлого года спецслужба сообщила, что ликвидировала четырех диверсантов на границе с Украиной в Брянской области. С собой у них были пистолеты-пулеметы и самодельные взрывные устройства.
В середине февраля ФСБ заявила о задержании в Московской области гражданина Украины. Он, утверждала спецслужба, был агентом СБУ и совершил две диверсии на Московской железной дороге — речь идет о поджоге шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки на дороге.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов в январе подтверждал, что Киев располагает агентами на территории России.