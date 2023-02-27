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Власти Курской области опровергли сообщения о поиске диверсантов

Правительство Курской области назвало недостоверными данные о поиске диверсантов в регионе
Здание правительства Курской области
Здание правительства Курской области (Фото: Wikimedia Commons)

Спецслужбы не подтверждают информацию о поиске украинских диверсантов в Курской области, сообщило правительство региона в телеграм-канале.

«Телеграм-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это», — сообщили в пресс-службе. Власти попросили жителей не поддаваться панике.

О поиске переодетых в российскую форму украинских диверсантов ранее сообщил Mash. По его данным, членов группы, помогающей ВСУ, оперативники ищут в Курской, Брянской и Воронежской областях. Baza писала, что переодетых в российскую форму диверсантов разыскивают в Белгородской области и у правоохранительных органов есть список из 10 имен и фамилий, которыми они могут представляться.

В середине февраля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины, который, по данным ведомства, был агентом СБУ и был причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге. ФСБ заявила, что украинские спецслужбы завербовали его при поддержке польских коллег в городе Быдгощ (Польша), а готовили его в Латвии. Оттуда мужчину направили в Россию под видом беженца для получения российского гражданства, рассказали в ФСБ.

Власти Курской области опровергли сообщения о поиске диверсантов
Власти Курской области опровергли сообщения о поиске диверсантов

Теги
диверсанты Курская область Украина Военная операция на Украине
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