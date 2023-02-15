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ФСБ заявила о задержании украинского диверсанта в Подмосковье

ФСБ: задержанного в Подмосковье диверсанта СБУ завербовали с помощью Польши и Латвии
В Россию, по данным ФСБ, предполагаемый диверсант прибыл под видом беженца, он был причастен к двум диверсиям на железной дороге
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

ФСБ заявила о задержании в Подмосковье гражданина Украины, который, по данным спецслужбы, был агентом СБУ и был причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге, передает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей службы. Он ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

По версии ФСБ, СБУ завербовала его при поддержке польских спецслужб, а его подготовка проводилась с помощью латвийских спецслужб. Его вербовка была совершена в городе Быдгощ в Польше.

«В конце ноября 2022 года для осуществления террористической деятельности под видом беженца он был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства», — сообщили в ФСБ.

31 января руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистам подтвердил, что у украинских спецслужб есть агенты в России. «Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть беспилотные летательные аппараты. До тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы», — сказал глава украинской разведки.

ФСБ несколько раз отчитывалась о выявлении групп диверсантов в России. В конце декабря одну такую группу уничтожили в Брянской области. Кроме того, спецслужба регулярно сообщает о задержании россиян, выполняющих подобные действия за деньги. 30 января ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье трех восьмиклассников, которых обвинили в подготовке диверсии они были завербованы через Telegram, за диверсии на железной дороге им пообещали вознаграждение.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ФСБ МЖД диверсия
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