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WSJ узнала об отказе Ирана от прямых переговоров с США по ядерной сделке

По словам источников WSJ, Тегеран исключил возможность участия во встрече, пока США не предоставят гарантий о снятии некоторых санкций. Белый дом выразил разочарование из-за отказа Ирана, но по-прежнему ждет его возвращения к СВПД
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС)

Иран отказался от инициативы Евросоюза, который предложил организовать прямые переговоры Тегерана с Вашингтоном по иранской ядерной программе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два высокопоставленных дипломатических источника.

По словам собеседников издания, власти Ирана исключили возможность участия во встрече до тех пор, пока США не предоставят гарантии, что после ее проведения будут сняты некоторые санкции.

Действия иранских властей приведут к обострению напряженности в отношениях с США и ЕС, считают дипломаты. Однако они допустили, что шанс на проведение прямых переговоров в ближайше месяцы все еще есть, а шаги Тегерана стоит воспринимать как «попытку получить рычаги воздействия» на них. Переговоры могут состояться в конце марта, отмечает WSJ.

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Джо Байден

Как пишет газета, США выразили готовность принять участие в этих консультациях, но до их проведения отказались смягчать санкции. В Госдепартаменте на запрос издания не ответили.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома, власти США разочарованы отказом Ирана от предложения Европейского союза о проведении прямых дипломатических контактов с США по ядерной программе. «Хотя мы разочарованы ответом Ирана, мы по-прежнему готовы к возобновлению реальных дипломатических усилий для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий)», — сказала она.

По ее словам, Вашингтон готов консультироваться с другими участниками формата «5+1» (пять постоянных членов Совета безопасности ООН и ФРГ) относительно дальнейших шагов.

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21 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден готов к переговорам с Тегераном по ограничению иранской ядерной программы. «Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе», — сказал он.

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По его словам, Байден намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия и верит, что лучшим средством для этого является «усердная, проницательная дипломатия».

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает от Тегерана дальнейших шагов по возвращению к СВПД по ядерной программе Ирана. Глава Госдепа отметил, что от этого будут зависеть двусторонние дипломатические контакты.

Авторы
Наталия Анисимова, Михаил Юшков
США Иран ядерная сделка ядерная программа
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