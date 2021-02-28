WSJ узнала об отказе Ирана от прямых переговоров с США по ядерной сделке

По словам источников WSJ, Тегеран исключил возможность участия во встрече, пока США не предоставят гарантий о снятии некоторых санкций. Белый дом выразил разочарование из-за отказа Ирана, но по-прежнему ждет его возвращения к СВПД

Тегеран, Иран (Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС)

Иран отказался от инициативы Евросоюза, который предложил организовать прямые переговоры Тегерана с Вашингтоном по иранской ядерной программе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два высокопоставленных дипломатических источника.

По словам собеседников издания, власти Ирана исключили возможность участия во встрече до тех пор, пока США не предоставят гарантии, что после ее проведения будут сняты некоторые санкции.

Действия иранских властей приведут к обострению напряженности в отношениях с США и ЕС, считают дипломаты. Однако они допустили, что шанс на проведение прямых переговоров в ближайше месяцы все еще есть, а шаги Тегерана стоит воспринимать как «попытку получить рычаги воздействия» на них. Переговоры могут состояться в конце марта, отмечает WSJ.

Как пишет газета, США выразили готовность принять участие в этих консультациях, но до их проведения отказались смягчать санкции. В Госдепартаменте на запрос издания не ответили.