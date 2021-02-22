МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении мониторинга атомных объектов

Тегеран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли временного технического согласия о продолжении мониторинга ядерных объектов Ирана. Об этом сообщил в Twitter генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров в Тегеране.

«Интенсивные консультации дали хороший результат. Достигнуто временное техническое согласие. МАГАТЭ продолжит необходимую верификацию и мониторинг в Иране», — написал Гросси.

В совместном заявлении Иран и МАГАТЭ пояснили, что согласно достигнутому соглашению, агентство продолжит такой мониторинг в течение максимум трех месяцев.

Гросси прибыл в Иран после того, как Тегеран уведомил МАГАТЭ о намерении с 23 февраля ограничить инспекционную деятельность организации.

В 2015 году была заключена Сделка по ядерной программе с Ираном, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В 2018 году США вышли из договора и ввели экономические санкции против Тегерана. Позднее администрация президента США Дональда Трампа несколько раз расширяла санкции.