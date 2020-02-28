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Поправки в Конституцию ,  
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Почти 70% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции

Около 70% россиян положительно относятся к идее провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным, свидетельствует опрос ФОМ. Голосование состоится в среду, 22 апреля
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

ФОМ провел опрос на тему отношения россиян к выбранному дню голосования за конституционные поправки (результаты опроса есть у РБК). В частности, граждан спрашивали: «Всенародное голосование по вопросу поправок в Конституцию назначено на 22 апреля. Это будний день (среда), который будет объявлен выходным. Как вы относитесь к идее провести голосование в будний день, который будет объявлен выходным, — положительно или отрицательно?»

О положительном отношении заявили 68% россиян, об отрицательном — 13%.
Респондентов также спросили, примут ли они участие в голосовании. В целом готовность прийти на участки выразили 64% опрошенных. Ответы распределились следующим образом: 31% заявили, что совершенно точно примут участие в голосовании, 20% — что вероятнее всего примут, 13% — что скорее примут, чем не примут.

О нежелании участвовать в плебисците заявили 25% россиян. Из них 13% сказали, что совершенно точно не примут участия в голосовании, 6% — что вероятнее всего не примут, еще 6% — что скорее не примут, чем примут.
Респондентам задавали и вопрос, слышали они, что пакет поправок к Конституции будет вынесен на всенародное голосование.

32% сообщили, что знают об этом, 26% «что-то слышали», а 41% услышали впервые.

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Опрос ФОМ проводился 26–27 февраля в 53 субъектах и 104 населенных пунктах среди 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Провести голосование 22 апреля было предложено 26 февраля на встрече президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Дату озвучил сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас. Выбор дня голосования он объяснил следующим образом: «К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха, 24 апреля у наших братьев, мусульман, начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами 22-е число».

Позже другой сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что Путин поддержал предложение по дате. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выходной 22 апреля будет оплачиваемым. На этот день приходится 150-летие со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина). Песков, комментируя в четверг, 27 февраля, недовольство коммунистов выбором даты, заявил: «Вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране, поэтому вряд ли это может быть каким-то препятствием». 

Представители внутриполитического блока Кремля на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике назвали показатели, которые федеральный центр хотел бы видеть по итогам голосования: явка — 60%, результат «за» — 70%, рассказывали источники РБК. Напрямую задача обеспечить такой результат не ставилась, но говорилось, что эти показатели были бы идеальными, а в целом регионы ориентировали на явку 50–55%, уточнял один из собеседников РБК.
Для ее повышения Кремль поставил задачу создать на местах в день голосования атмосферу праздника.

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Второе чтение законопроекта о поправках намечено на 10 марта, тогда же может пройти и третье. В этом случае голосование в Совете Федерации может состояться уже на следующий день, 11 марта, заявил в четверг Клишас. Затем документ должны одобрить как минимум две трети региональных собраний субъектов Федерации, после чего он отправится на подписание президенту. 22 апреля пройдет всероссийское голосование, в случае положительного результата изменения вступят в силу.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Конституция, голосование
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