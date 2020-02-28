Почти 70% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции

Около 70% россиян положительно относятся к идее провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным, свидетельствует опрос ФОМ. Голосование состоится в среду, 22 апреля

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

ФОМ провел опрос на тему отношения россиян к выбранному дню голосования за конституционные поправки (результаты опроса есть у РБК). В частности, граждан спрашивали: «Всенародное голосование по вопросу поправок в Конституцию назначено на 22 апреля. Это будний день (среда), который будет объявлен выходным. Как вы относитесь к идее провести голосование в будний день, который будет объявлен выходным, — положительно или отрицательно?»

О положительном отношении заявили 68% россиян, об отрицательном — 13%.

Респондентов также спросили, примут ли они участие в голосовании. В целом готовность прийти на участки выразили 64% опрошенных. Ответы распределились следующим образом: 31% заявили, что совершенно точно примут участие в голосовании, 20% — что вероятнее всего примут, 13% — что скорее примут, чем не примут.

О нежелании участвовать в плебисците заявили 25% россиян. Из них 13% сказали, что совершенно точно не примут участия в голосовании, 6% — что вероятнее всего не примут, еще 6% — что скорее не примут, чем примут.

Респондентам задавали и вопрос, слышали они, что пакет поправок к Конституции будет вынесен на всенародное голосование.

32% сообщили, что знают об этом, 26% «что-то слышали», а 41% услышали впервые.