Bloomberg узнал о втором потерявшем управление танкере в Средиземном море

Второй за последнюю неделю танкер с российской нефтью потерял управление, пишет Bloomberg. Это случилось у берегов Марокко, статус судна гласит, что оно «на ремонте». Танкер перевозит 300 тыс. баррелей дизельного топлива

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В Средиземном море у берегов Марокко потерял управление нефтяной танкер Chariot Tide — второй за неделю, сообщает Bloomberg. По данным агентства, судно связано с Россией.

Впервые оно показало признаки затруднений при приближении к берегам Марокко 21 января, тогда его скорость резко упала до менее чем двух узлов. Несколько часов спустя навигационный статус судна был изменен на «Не управляется». Это обозначение указывает на потерю управления, что означает невозможность избежать столкновения с другими судами. К 28 января его оперативный статус изменился на «в аварийном состоянии или на ремонте», пишет издание.

Согласно данным аналитической компании Kpler, судно перевозит груз объемом около 300 тыс. баррелей дизельного топлива, погрузка которого была произведена в российском Приморске. В ходе предыдущих рейсов оно также доставляло российское дизельное топливо в порты Северной Африки, говорится в статье. Согласно базе данных судоходства Equasis, управляющей компанией танкера числится Clariton Shipping Ltd., зарегистрированная на Маршалловых островах, однако Bloomberg выяснил, что это предприятие было принудительно аннулировано еще год назад.

Согласно международным правилам предотвращения столкновений на море 1972 года, статус «Не управляется» относится к судну, «не находящемуся под управлением», которое в силу каких-либо исключительных обстоятельств не может маневрировать в соответствии с требованиями правил и, соответственно, не может уступить дорогу другому судну.

Тот факт, что два танкера, перевозящие российскую нефть, столкнулись с навигационными трудностями вызовет тревогу, сказано в публикации. Ситуация грозит экологической угрозой, поскольку из-за нахождения под санкциями эти танкеры могут не иметь нужной страховки и ходить под сомнительными флагами с непрозрачной структурой собственности, заключил Bloomberg.

Пятью днями ранее, 23 января, Bloomberg сообщил о другом потерявшем управление танкере — «Прогресс». Агентство утверждало, что на танкере 730 тыс. барр. нефти марки Urals. Согласно данным Vesselfinder, судно передало сигнал с судового транспондера, находясь неподалеку от северо-восточного побережья Алжира. Танкер, предположительно, направляется из Приморска в Порт-Саид в Египте. Планируемой датой прибытия указано 28 января.

Евросоюз в декабре прошлого года ввел новые санкции против танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту. Как считают западные страны, Россия использует их при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. В список попало 41 судно, им запретили доступ в порты ЕС и предоставление услуг, связанных с морскими перевозками.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам.