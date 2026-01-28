 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
0

Глава ГРУ и Белоусов примут участие в переговорах Путина с лидером Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Начальник ГРУ Костюков присутствует на встрече Путина с временным президентом Сирии в Кремле. На прошлой неделе он возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби
Игорь Костюков
Игорь Костюков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков входит в состав российской делегации на переговорах российского лидера Владимира Путина и его сирийского коллеги Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщили агентства ТАСС и «Интерфакс».

Также в переговорах с российской стороны будут участвовать министр обороны Андрей Белоусов, его первый заместитель Юнус-Бек Евкуров, глава ФСВТС Дмитрий Шугаева, а также вице-премьер Александр Новак, министры финансов и строительства Антон Силуанов и Ирек Файзуллин, помощник президента РФ Максим Орешкин.

Костюков ранее возглавлял российскую переговорную группу на трехсторонних консультациях России, Украины и США в Абу-Даби. Кроме того, он входил в состав делегации России для переговоров с Украиной в Стамбуле в мае прошлого года.

Президент Сирии 28 января прибыл в Кремль на переговоры с российским президентом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров запланирован рабочий завтрак, а также состоится отдельная беседа. Стороны, по его словам, обсудят перспективы развития связей России и Сирии в различных областях, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Политика

Предыдущая встреча лидеров состоялась в октябре 2025 года. Тогда временный президент Сирии заявил о намерении Дамаска попытаться перезапустить отношения с Москвой.

Ахмед Аш-Шараа стал президентом Сирии на переходный период после свержения своего предшественника Башара Асада в декабре 2024 года. Бывший президент покинул Сирию сразу после переворота и получил убежище в России, на родине его заочно арестовали по делу о подавлении протестов в 2011 году.

Игорь Костюков Сирия Кремль Владимир Путин Ахмед аш-Шараа
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Игорь Костюков фото
Игорь Костюков
начальник ГУ Генштаба ВС России
21 февраля 1961 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
