Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что стороны будут обсуждать как двусторонние вопросы, так и ситуацию на Ближнем Востоке.

По информации ТАСС и «Интерфакса», в переговорах Путина и его сирийского коллеги в составе российской делегации будут участвовать начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Максим Орешкин и ряд глав других ведомств.

Предыдущая встреча лидеров состоялась в октябре 2025 года. Тогда временный президент Сирии заявил о намерении Дамаска попытаться перезапустить отношения с Москвой. Аш-Шараа занял пост главы Сирии в январе прошлого года.