Посетитель ресторана в Москве рассказал о встрече с Асадом на 62-м этаже

Семья Асадов после бегства в Россию жила в отеле Four Seasons, затем переехала в башню «Федерация» в Москва-Сити, а оттуда — на Рублевку, их продолжают охранять спецслужбы, пишет NYT. Дочь экс-президента живет и учится в ОАЭ

Башар Асад (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Семья свергнутого президента Сирии Башара Асада, которая бежала в Россию после смены власти в своей стране, ведет роскошную жизнь в Москве, пишет The New York Times со ссылкой на других родственников Асадов, друзей семьи и бывших сирийских чиновников.

Один из собеседников, сирийский эмигрант, рассказал, что однажды встретил Асада за ужином в ресторане Sixty на 62-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити, куда ходят «члены российской политической элиты и зарубежные знаменитости». Экс-президент был одним из VIP-гостей.

Сначала Асады жили в отеле Four Seasons, где стоимость аренды апартаментов достигает $13 тыс. в неделю. Затем они переехали в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация», а оттуда — в дом на Рублевке, сообщает NYT. О том, что бывший сирийский лидер жил в Москва-Сити и переехал на Рублевку, также писали Zeit и The Guardian, последняя рассказывала, что он посещает занятия по офтальмологии (Асад получил медицинское образование в Дамаске и Лондоне). По словам собеседников NYT, российские спецслужбы продолжают охранять Асада и контролировать его передвижения.

В Москве живет младший брат Асада Махер Асад, бывший командующий четвертой бронетанковой дивизией Сирии. Собеседники NYT рассказали, что встречали его рядом с жилым комплексом Capital Towers недалеко от Москва-Сити. Летом Махер Асад попал на видео, снятое в кальянной Myata Platinum в торговом комплексе «Афимолл». Его дочь Шам сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах, как и дочь Башара Асада Зейн, в соответствии со «специальным соглашением» с властями ОАЭ, пишет NYT. Зейн учится в филиале Сорбонны в Абу-Даби, а ранее выпустилась из МГИМО.

Правительство Башара Асада в декабре 2024 года свергла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России), ее лидер Ахмед аш-Шараа возглавил страну. Бывший президент получил убежище в России. Reuters писал, что перед бегством Асад успел вывезти $500 тыс. наличными, ценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией. В Кремле отмечали, что не могут поделиться никакой информацией о пребывании Асада в стране.