 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада⁠,
0

Посетитель ресторана в Москве рассказал о встрече с Асадом на 62-м этаже

Сюжет
Падение режима Асада
Семья Асадов после бегства в Россию жила в отеле Four Seasons, затем переехала в башню «Федерация» в Москва-Сити, а оттуда — на Рублевку, их продолжают охранять спецслужбы, пишет NYT. Дочь экс-президента живет и учится в ОАЭ
Башар Асад
Башар Асад (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Семья свергнутого президента Сирии Башара Асада, которая бежала в Россию после смены власти в своей стране, ведет роскошную жизнь в Москве, пишет The New York Times со ссылкой на других родственников Асадов, друзей семьи и бывших сирийских чиновников.

Один из собеседников, сирийский эмигрант, рассказал, что однажды встретил Асада за ужином в ресторане Sixty на 62-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити, куда ходят «члены российской политической элиты и зарубежные знаменитости». Экс-президент был одним из VIP-гостей.

Сначала Асады жили в отеле Four Seasons, где стоимость аренды апартаментов достигает $13 тыс. в неделю. Затем они переехали в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация», а оттуда — в дом на Рублевке, сообщает NYT. О том, что бывший сирийский лидер жил в Москва-Сити и переехал на Рублевку, также писали Zeit и The Guardian, последняя рассказывала, что он посещает занятия по офтальмологии (Асад получил медицинское образование в Дамаске и Лондоне). По словам собеседников NYT, российские спецслужбы продолжают охранять Асада и контролировать его передвижения.

The Guardian рассказала об учебе и «спокойной жизни» Асада в России
Политика
Башар Асад

В Москве живет младший брат Асада Махер Асад, бывший командующий четвертой бронетанковой дивизией Сирии. Собеседники NYT рассказали, что встречали его рядом с жилым комплексом Capital Towers недалеко от Москва-Сити. Летом Махер Асад попал на видео, снятое в кальянной Myata Platinum в торговом комплексе «Афимолл». Его дочь Шам сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах, как и дочь Башара Асада Зейн, в соответствии со «специальным соглашением» с властями ОАЭ, пишет NYT. Зейн учится в филиале Сорбонны в Абу-Даби, а ранее выпустилась из МГИМО.

Правительство Башара Асада в декабре 2024 года свергла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России), ее лидер Ахмед аш-Шараа возглавил страну. Бывший президент получил убежище в России. Reuters писал, что перед бегством Асад успел вывезти $500 тыс. наличными, ценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией. В Кремле отмечали, что не могут поделиться никакой информацией о пребывании Асада в стране.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Башар Асад Москва-Сити башня Федерация Four Seasons Рублевка Сирия
Башар Асад фото
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Материалы по теме
Премьер Бельгии пошутил про дачу в Петербурге рядом с Депардье и Асадом
Политика
Reuters узнал о попытках экс-сторонников Асада поднять восстание в Сирии
Политика
Кремль не стал делиться информацией о пребывании Асада в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Кучеров набрал два очка в победном матче «Тампы» в НХЛ Спорт, 10:05
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
ФСБ раскрыла схему легализации 2 тыс. мигрантов Общество, 10:02
Глава B2B-РТС спрогнозировал удвоение рынка закупок в России через 5 лет Экономика, 10:00
Названы самые популярные регионы для посуточной аренды жилья в 2025 году Недвижимость, 10:00
Польша подняла истребители в воздух Политика, 09:55
«Моя работа — это мое хобби»: основатель Duolingo — о выгорании Образование, 09:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Посетитель ресторана в Москве рассказал о встрече с Асадом на 62-м этаже Политика, 09:25
«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света на Украине Общество, 09:23
«Звездная тройка»: ждет ли OpenAI, SpaceX и Anthropic провал на биржеПодписка на РБК, 09:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Писториус заявил, что не верит в возможность войны между Россией и НАТО Политика, 09:17
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву Политика, 09:14
В России — бум «поношенного гламура». Почему спрос на люкс вырос в 4 разаПодписка на РБК, 09:01