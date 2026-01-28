Politico сообщило, что в ЕС все чаще обсуждают здоровье Трампа

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Все чаще европейские чиновники на всех уровнях обсуждают тему здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом Politico заявил неназванный чиновник из ЕС.

«[Тема здоровья Трампа] быстро становится все более обсуждаемой темой на всех уровнях», — сказал изданию собеседник.

Умственное состояние американского лидера обеспокоило премьер-министра Словакии Роберта Фицо, рассказали Politico пять европейских дипломатов. Один из европейских дипломатов заявил, что премьер Словакии после встречи с Трампом сказал, что американский президент «не в себе».

Материал дополняется