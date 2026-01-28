Politico сообщило, что в ЕС все чаще обсуждают здоровье Трампа
Все чаще европейские чиновники на всех уровнях обсуждают тему здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом Politico заявил неназванный чиновник из ЕС.
«[Тема здоровья Трампа] быстро становится все более обсуждаемой темой на всех уровнях», — сказал изданию собеседник.
Умственное состояние американского лидера обеспокоило премьер-министра Словакии Роберта Фицо, рассказали Politico пять европейских дипломатов. Один из европейских дипломатов заявил, что премьер Словакии после встречи с Трампом сказал, что американский президент «не в себе».
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России