 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Politico сообщило, что в ЕС все чаще обсуждают здоровье Трампа

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Все чаще европейские чиновники на всех уровнях обсуждают тему здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом Politico заявил неназванный чиновник из ЕС.

«[Тема здоровья Трампа] быстро становится все более обсуждаемой темой на всех уровнях», — сказал изданию собеседник.

Умственное состояние американского лидера обеспокоило премьер-министра Словакии Роберта Фицо, рассказали Politico пять европейских дипломатов. Один из европейских дипломатов заявил, что премьер Словакии после встречи с Трампом сказал, что американский президент «не в себе».

Politico рассказало о шоке Фицо из-за «психологического состояния» Трампа
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Дональд Трамп Здоровье Европа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
В России в четыре раза за год вырос спрос на осиновые колья Общество, 12:35
Из-за пожара в пятизвездочном отеле в Куршевеле эвакуировали 270 человек Общество, 12:26
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги Политика, 12:23
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах Политика, 12:21
США отпустили двух российских моряков с танкера Marinera Политика, 12:19
Высота снежного покрова в Москве впервые с начала зимы превысила полметра Общество, 12:18
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Совбезе раскрыли детали новой доктрины информационной безопасности Политика, 12:17
В ЕС предложили перейти к стратегии выживания из-за сдвига с США Политика, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Politico сообщило, что в ЕС все чаще обсуждают здоровье Трампа Политика, 12:07
Расследование дела блогера Гасанова о неуплате налогов завершено Общество, 12:06
Как определить рублевый курс USDT. Что с ним не так Крипто, 12:05
Бывший гитарист «Любэ» ушел с поста сенатора на военную операцию Политика, 12:02