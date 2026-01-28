 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Reuters сообщил о заблуждении по поводу условий гарантий США Украине

Reuters: данные о том, что США толкают Киев к уступке территорий, — заблуждение
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Белый дом отверг сообщения FT о принуждении Киева к уступкам Донбасса России, назвав их ложью. Источник Reuters подтвердил, что США не называют условия мирного соглашения по Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Соединенные Штаты не называют, что должно быть в мирном соглашении по Украине, и предположение, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, «вводит в заблуждение», пишет Reuters со ссылкой на источник.

До этого Financial Times (FT) сообщила о позиции Белого дома, давшего Украине понять, что гарантии безопасности зависят от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России.

Администрация президента США Дональда Трампа также намекнула Киеву, что пообещает предоставить больше вооружений для украинской армии в мирное время, если Украина выведет войска из контролируемых ею районов Донбасса, указывала газета.

Белый дом отверг информацию издания и назвал абсолютной ложью, добавив, что FT «позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс».

FT узнала, что США связали гарантии Украине с уступкой Донбасса
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин согласовали во время переговоров на Аляске «формулу Анкориджа», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса и заморозку нынешней линии фронта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что территориальные вопросы, которые входят в «формулу Анкориджа», имеют принципиальное значение для России.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23–24 января. Они осуществлялись «в максимально закрытом режиме», по информации ТАСС, встречи прошли в закрытой дипломатической резиденции Каср аш-Шати — она не отображается на общедоступных картах и используется для особо важных встреч. 

Делегацию России возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, в нее вошли представители Минобороны, но официально российская сторона список делегации не обнародовала. Украинскую сторону представляли десять человек, в том числе глава делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и другие. США были представлены в том числе спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа и его неофициальным представителем Джаредом Кушнером, министром армии Дэном Дрисколлом.

Территориальный вопрос был основной темой встречи, по итогам которой все три стороны назвали переговоры конструктивными и заявили, что настроены на их продолжение

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих территорий, а также Крыма в составе России. Вашингтон в качестве компромисса предлагает создать демилитаризованную зону. Киев возможным вариантом называл заморозку конфликта по текущей линии фронта в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях и вывод российских войск с территорий Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Путин отмечал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина США Донбасс гарантии безопасности
Материалы по теме
FT узнала, что США связали гарантии Украине с уступкой Донбасса
Политика
NYT узнала об обсуждении США и Киевом нейтральных сил в Донбассе
Политика
Reuters раскрыл «формулу Анкориджа» Путина и Трампа по Донбассу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 20 шайб Спорт, 09:28
СК возбудил дело из-за гибели пяти человек при пожаре в доме в Якутии Общество, 09:17
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Минобороны и Сбербанк подписали документы о центрах реабилитации военных Общество, 09:03
Когда бизнес топчется на месте: стратегии преодоления застояПодписка на РБК, 08:59
Politico рассказало о шоке Фицо из-за «психологического состояния» Трампа Политика, 08:55
На Байкале перевернулся внедорожник с туристами, заехав в расщелину Общество, 08:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Reuters сообщил о заблуждении по поводу условий гарантий США Украине Политика, 08:33
Конец «Великой умеренности»: почему контроль над центробанками вреденПодписка на РБК, 08:32
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
СК завел дело против 18-летнего жителя Кузбасса за призывы к терроризму Политика, 08:25
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom Политика, 08:13
Губернатор Севастополя сообщил о двух уничтоженных целях над морем Политика, 08:04
Merlion потребовал более ₽1 млрд у осужденного экс-гендиректора Технологии и медиа, 08:01