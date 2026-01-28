Reuters сообщил о заблуждении по поводу условий гарантий США Украине

Reuters: данные о том, что США толкают Киев к уступке территорий, — заблуждение

Белый дом отверг сообщения FT о принуждении Киева к уступкам Донбасса России, назвав их ложью. Источник Reuters подтвердил, что США не называют условия мирного соглашения по Украине

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Соединенные Штаты не называют, что должно быть в мирном соглашении по Украине, и предположение, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, «вводит в заблуждение», пишет Reuters со ссылкой на источник.

До этого Financial Times (FT) сообщила о позиции Белого дома, давшего Украине понять, что гарантии безопасности зависят от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России.

Администрация президента США Дональда Трампа также намекнула Киеву, что пообещает предоставить больше вооружений для украинской армии в мирное время, если Украина выведет войска из контролируемых ею районов Донбасса, указывала газета.

Белый дом отверг информацию издания и назвал абсолютной ложью, добавив, что FT «позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс».

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин согласовали во время переговоров на Аляске «формулу Анкориджа», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса и заморозку нынешней линии фронта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что территориальные вопросы, которые входят в «формулу Анкориджа», имеют принципиальное значение для России.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23–24 января. Они осуществлялись «в максимально закрытом режиме», по информации ТАСС, встречи прошли в закрытой дипломатической резиденции Каср аш-Шати — она не отображается на общедоступных картах и используется для особо важных встреч.

Делегацию России возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, в нее вошли представители Минобороны, но официально российская сторона список делегации не обнародовала. Украинскую сторону представляли десять человек, в том числе глава делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и другие. США были представлены в том числе спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа и его неофициальным представителем Джаредом Кушнером, министром армии Дэном Дрисколлом.

Территориальный вопрос был основной темой встречи, по итогам которой все три стороны назвали переговоры конструктивными и заявили, что настроены на их продолжение.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих территорий, а также Крыма в составе России. Вашингтон в качестве компромисса предлагает создать демилитаризованную зону. Киев возможным вариантом называл заморозку конфликта по текущей линии фронта в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях и вывод российских войск с территорий Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Путин отмечал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем.