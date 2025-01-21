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Падение режима Асада ,  
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Сирия расторгла инвестиционное соглашение с Россией о порте Тартус

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Падение режима Асада
Сирия в 2019 году заключила со «Стройтрансгазом» соглашение о расширении порта Тартус, на его модернизацию планировалось выделить $500 млн в течение четырех лет. Новые власти аннулировали контракт

Новые власти Сирии аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией об управлении портом Тартус на Средиземном море, сообщил Al-Watan директор таможни Тартуса Рияд Джуди.

Все доходы от управления портом пойдут «на пользу сирийского государства», а рабочие вернутся под местное управление, сказал он. По словам Джуди, сирийская сторона также займется восстановлением устаревшего оборудования, «которое использовалось компанией без обновления, предусмотренного в соглашении».

Сирийские власти в 2019 году заключили инвестиционный контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» сроком на 49 лет для расширения порта Тартус. Предполагалось, что в течение четырех лет Россия вложит на эти цели $500 млн.

РБК направил запрос в «Стройтрансгаз».

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Фото:Egmont Strigl / imageBROKER.com / Global Look Press

По словам директора таможни, порт Тартус сейчас «практически парализован» из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг. Для некоторых товаров таможенные пошлины снизили на 60%, сказал он Al-Watan.

После свержения Башара Асада в начале декабря 2024 года переходное правительство Сирии до 1 марта 2025 года возглавил Мухаммед аль-Башир. Ранее он был главой «Правительства Спасения Сирии» — оппозиционной структуры, долгое время действовавшей как альтернатива официальному кабинету министров и осуществлявшей управление на занятых боевиками территориях в провинции Идлиб. К примеру, в 2022 году он был министром развития и гуманитарных вопросов на этой территории.

В конце прошлого года российские экспортеры приостановили поставки пшеницы в Сирию, как отмечал источник РБК на зерновом рынке, сейчас в этой стране «не с кем взаимодействовать». Гендиректор поставлявшей пшеницу компании «СТГ Инжиниринг» Дмитрий Трифонов заявил о готовности возобновить экспорт после налаживания отношений с новыми сирийскими властями. На этой неделе Al Araby сообщил, что торговые сети Сирии запретили ввоз товаров из России, Ирана и Израиля.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Герман Костринский
Сирия Тартус Стройтрансгаз
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