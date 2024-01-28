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Политика ,  
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Украинского журналиста Дмитрия Гордона повторно объявили в розыск

МВД повторно объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Украинского журналиста объявляли в розыск в 2022 году по статьям о призывах к развязыванию войны и дискредитации российской армии. По данным «РИА Новости», против него завели новое дело о призывах к террористический деятельности
Дмитрий Гордон (признан иноагентом)
Дмитрий Гордон (признан иноагентом) (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Украинского журналиста Дмитрия Годрона (признан в России иностранным агентом) переобъявили в розыск, следует из базы данных российского МВД.

Первый раз его внесли в базу розыска в июле 2022 года. Повторное объявление может быть связано с заведением нового уголовного дела, передает ТАСС. По данным источника «РИА Новости», против журналиста возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК).

В марте 2022 года Следственный комитет завел против Гордона дело по статьям о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354), возбуждении ненависти по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282), а также о «распространении заведомо ложной информации» о действиях российских военных (п. «а» ч. 2 ст. 207.3).

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Позднее российские власти внесли украинского журналиста в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. Летом 2022-го Басманный суд Москвы заочно арестовал Гордона по делу о дискредитации российской армии.

Следственный комитет также поручал проверить содержание книг Гордона, которые на тот момент продавались в России. Он автор более десятка книг, в том числе на общественно-политические темы, куда вошли интервью с украинскими и российскими политиками, общественными деятелями, журналистами и писателями.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Гордон розыск МВД журналист Украина террористическая деятельность
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