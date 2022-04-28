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Бастрыкин поручил проверить содержание книг Дмитрия Гордона

В СК сообщили, что в СМИ и соцсетях опубликованы обращения с просьбой дать правовую оценку тому, что книги Гордона находятся в открытой продаже в России
Дмитрий Гордон&nbsp;(внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму)
Дмитрий Гордон (внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму) (Фото: Николай Петров / ТАСС)

Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить и проанализировать содержание книг украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму), говорится на сайте СК.

«Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России. В ряде СМИ и социальных сетях опубликованы обращения в следственные органы о необходимости дачи правовой оценки данному факту», — говорится в сообщении.

В СК также отметили, что по результатам анализа содержания книг дадут правовую оценку законности их распространения в России.

Гордон написал более десятка книг, в том числе значительную часть на общественно-политические темы. В них он включал интервью с украинскими и российскими политиками, общественными деятелями, журналистами, писателями, в том числе с Ксенией Собчак, Михаилом Саакашвили, Борисом Березовским, Александром Ширвиндтом, Людмилой Улицкой, Диной Рубиной.

Некоторые книги Гордона можно найти в продаже, например на Ozon и «ЛитРес».

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СК уже расследует уголовные дела в отношении Гордона — по ч. 2 ст. 354 УК (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны), п. «б» ч. 2 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды), п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России).

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Дела против Гордона завели в марте, после того как Бастрыкин поручил проверить его высказывания. «16 марта на телеканале «Украина 24» вышло интервью с Гордоном, в котором тот призывает к насилию в отношении российских властей и военнослужащих Вооруженных сил [России]. Также ранее в своем обращении украинский журналист призывал к использованию ядерного оружия против Российской Федерации», — поясняли в СК.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
СК Александр Бастрыкин Дмитрий Гордон
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