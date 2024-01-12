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Пентагон назвал число атак по базам США в Сирии и Ираке

Пентагон: число атак по базам США в Сирии и Ираке выросло до 130

Военные базы США в Сирии и Ираке с октября 2023 года подверглись 130 атакам, заявил пресс-секретарь американского Минобороны, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер на брифинге. Трансляцию вела пресс-служба Пентагона в соцсети X.

«Общее количество атак на сегодняшний день — 130», — сказал Райдер, уточнив, что 53 атаки были совершены на базы в Ираке, а 77 атак — в Сирии.

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После начала войны между палестинским исламским движением ХАМАС и Израилем 7 октября 2023 года американские базы стали подвергаться обстрелам. Так, в конце декабря того же года две базы США возле газового месторождения Конико и нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии попали под обстрел. Ответственность за нападение взяли на себя боевики вооруженных группировок, входящих в движение исламского сопротивления.

Пресс-секретарь Пентагона Райдер рассказывал, что после некоторых таких атак несколько американских военных получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

После учащения атак Пентагон отправил на Ближний Восток около 900 американских военнослужащих. До этого в Иране находились примерно 2,5 тыс. военных США, в Сирии — еще около 900.

Теги
Пентагон США военная база Сирия Ирак
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