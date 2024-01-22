Беспилотники атаковали военные базы США в Сирии
Иракские вооруженные группировки атаковали с помощью беспилотников американские военные базы Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.
По данным Al-Mayadeen, удар нанесли участники шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Корреспондент телеканала передает, что американские военные пытались отразить атаку с помощью зенитных орудий. На базе были слышны взрывы.
С начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС военные базы США стали чаще подвергаться обстрелам. По данным Пентагона, с 17 октября 2023 года по 19 января 2024 года военные объекты США подверглись ударам около 140 раз в Сирии и Ираке.
В частности, 20 января по американской базе Айн аль-Асад в Ираке выпустили свыше 20 ракет. Ответственность за атаку взяли на себя боевики шиитской группировки «Хезболла». Пострадал как минимум один иракский военный.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео
Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото
«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике