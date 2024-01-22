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Политика ,  
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Беспилотники атаковали военные базы США в Сирии

Военные базы США в Сирии подверглись атаке беспилотников

Иракские вооруженные группировки атаковали с помощью беспилотников американские военные базы Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По данным Al-Mayadeen, удар нанесли участники шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Корреспондент телеканала передает, что американские военные пытались отразить атаку с помощью зенитных орудий. На базе были слышны взрывы.

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С начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС военные базы США стали чаще подвергаться обстрелам. По данным Пентагона, с 17 октября 2023 года по 19 января 2024 года военные объекты США подверглись ударам около 140 раз в Сирии и Ираке.

В частности, 20 января по американской базе Айн аль-Асад в Ираке выпустили свыше 20 ракет. Ответственность за атаку взяли на себя боевики шиитской группировки «Хезболла». Пострадал как минимум один иракский военный.

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Теги
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