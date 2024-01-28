Британские корабли не смогли ударить по хуситам

Эсминцы Великобритании не вели огонь по наземным объектам хуситов в Йемене — они оказались не оснащены для такой операции. Контр-адмирал Пэрри сравнил ситуацию с тем, чтобы «взять нож на перестрелку»

HMS Diamond (Фото: Carl Court / Getty Images)

Ни один корабль Великобритании не имел возможности наносить удары по наземным целям хуситских повстанцев в Йемене, для выполнения этой задачи британские самолеты вынуждены преодолевать 2,4 тыс. км с ближайшей базы. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Сейчас единственное оружие на эсминцах, которое может вести огонь по другим кораблям или суше — артиллерийские орудия в носовой части. В то же время корабли США оснащены управляемыми ракетами «Томагавк» для стрельбы по наземным целям, а британские войска могут поражать такие цели только с помощью авиации и подлодок.

По словам контр-адмирала Криса Пэрри, такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС «идти нога в ногу» с российскими и китайскими военно-морскими силами. По его мнению, следует добиться ситуации, при которой российские или китайские военные, заметив британский корабль говорили «Вот черт, это британцы», но пока у них нет причин для беспокойства.

«Вы не возьмете с собой нож на перестрелку, и на данный момент у нас ножи, а у них пистолеты», — подчеркнул Пэрри.

Бывший высокопоставленный командующий Минобороны Великобритании на условиях анонимности назвал такое положение дел возмутительным, скандальным и «совершенно неудовлетворительным». Он указал, что британская авиация вынуждена летать «за тысячи миль, чтобы выполнить работу, на которую способна ракета класса «земля-земля».

В британском Минобороны сообщали ранее, что эсминец Diamond, находящийся в Красном море, участвовал «в успешном уничтожении беспилотников хуситов, нацеленных на суда».

Вопрос об отсутствии ракет для наземных ударов на надводном флоте поднимался еще два года назад, рассказал бывший британский министр обороны Марк Франсуа: «Обнадеживает тот факт, что эта ракета уже заказана, но также разочаровывает то, что она еще не находится на вооружении».

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в ночь на 12 января. Впоследствии они несколько раз наносили удары по хуситским объектам.

«Удары призваны подорвать и ослабить возможности, которые хуситы используют, чтобы угрожать мировой торговле и жизням невинных моряков, и являются ответом на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий хуситов после ударов нашей коалиции», — говорилось в совместном заявлении Вашингтона и Лондона 23 января.

Британское Минобороны тогда задействовало четыре истребителя Typhoon FGR4.