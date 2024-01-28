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Война с хуситами ,  
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Британские корабли не смогли ударить по хуситам

Telegraph: ВМС Британии не хватило огневой мощи для ударов по хуситам
Сюжет
Война с хуситами
Эсминцы Великобритании не вели огонь по наземным объектам хуситов в Йемене — они оказались не оснащены для такой операции. Контр-адмирал Пэрри сравнил ситуацию с тем, чтобы «взять нож на перестрелку»
HMS Diamond
HMS Diamond (Фото: Carl Court / Getty Images)

Ни один корабль Великобритании не имел возможности наносить удары по наземным целям хуситских повстанцев в Йемене, для выполнения этой задачи британские самолеты вынуждены преодолевать 2,4 тыс. км с ближайшей базы. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Сейчас единственное оружие на эсминцах, которое может вести огонь по другим кораблям или суше — артиллерийские орудия в носовой части. В то же время корабли США оснащены управляемыми ракетами «Томагавк» для стрельбы по наземным целям, а британские войска могут поражать такие цели только с помощью авиации и подлодок.

По словам контр-адмирала Криса Пэрри, такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС «идти нога в ногу» с российскими и китайскими военно-морскими силами. По его мнению, следует добиться ситуации, при которой российские или китайские военные, заметив британский корабль говорили «Вот черт, это британцы», но пока у них нет причин для беспокойства.

«Вы не возьмете с собой нож на перестрелку, и на данный момент у нас ножи, а у них пистолеты», — подчеркнул Пэрри.

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Бывший высокопоставленный командующий Минобороны Великобритании на условиях анонимности назвал такое положение дел возмутительным, скандальным и «совершенно неудовлетворительным». Он указал, что британская авиация вынуждена летать «за тысячи миль, чтобы выполнить работу, на которую способна ракета класса «земля-земля».

В британском Минобороны сообщали ранее, что эсминец Diamond, находящийся в Красном море, участвовал «в успешном уничтожении беспилотников хуситов, нацеленных на суда».

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Вопрос об отсутствии ракет для наземных ударов на надводном флоте поднимался еще два года назад, рассказал бывший британский министр обороны Марк Франсуа: «Обнадеживает тот факт, что эта ракета уже заказана, но также разочаровывает то, что она еще не находится на вооружении».

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Фото:indiannavy / X (ранее — Twitter)

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в ночь на 12 января. Впоследствии они несколько раз наносили удары по хуситским объектам.

«Удары призваны подорвать и ослабить возможности, которые хуситы используют, чтобы угрожать мировой торговле и жизням невинных моряков, и являются ответом на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий хуситов после ударов нашей коалиции», — говорилось в совместном заявлении Вашингтона и Лондона 23 января.

Британское Минобороны тогда задействовало четыре истребителя Typhoon FGR4.

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