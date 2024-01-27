Telegraph нашла новые признаки размещения США ядерного оружия в Британии

США закупят на арендуемую авиабазу в Британии, где в годы холодной войны размещали ядерное оружие, новое оборудование и построят там жилье для военных. На базу обещали направить истребители F-35, которые могут нести ядерные ракеты

Пентагон (Фото: Sandra Maler / Reuters)

США собираются разместить в Великобритании ядерное оружие впервые за 15 лет из-за роста угроз со стороны России, пишет газета The Telegraph со ссылкой на документы по госзкакупкам Пентагона.

По данным издания, на базе королевских ВВС Лейкенхит в графстве Суффолк на востоке Англии могут разместить ядерные боеголовки B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн — это в три раза больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. На этой базе размещалось ядерное оружие в период «холодной войны», указывает газета.

Еще в июне 2022-го США объявили, что разместят на базе, которую Лондон сдает в аренду Вашингтону, две эскадрильи истребителей F-35 (всего 54 самолета), в течение нескольких лет, передавала Би-би-си.

F-35 может выполнять функции истребителя, бомбардировщика и штурмовика. Имеет три версии, из них нести ядерное оружие может F-35A.

На базу заказали новое оборудование, в том числе баллистические щиты для защиты «ценных активов», гидравлические пандусы для разгрузки транспортных средств; в июне там начнут строить новый комплекс для проживания американских военнослужащих, пишет The Telegraph.

США в 2008 году вывели ядерное оружие из Британии, тогда считалось, что угрозы со стороны России уменьшились.

В сентябре прошлого года представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность возвращения американского ядерного оружия на территорию Британии, назвала такой шаг «эскалационным». По ее словам, практика размещения Вашингтоном ядерного оружия в европейских странах в рамках совместных программ НАТО является «дестабилизирующей», носящей «откровенно антироссийский характер», поскольку «предусматривает совместное планирование и регулярную тренировочную отработку оперативного нанесения членами враждебного нам Североатлантического блока ядерных ударов по целям в России с территории неядерных европейских стран».